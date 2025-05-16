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盧比歐：北約6月峰會前 須同意國防支出占GDP 5%

2025/5/16 14:00
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐今天表示，在2025年北大西洋公約組織（NATO）峰會於6月召開前，所有北約成員國都將同意未來10年讓國防支出占國內生產毛額（GDP）5%的目標。

盧比歐（Marco Rubio）是在福斯新聞（Fox News）的「漢尼提」（Hannity）節目中發表上述言論。

美國總統川普在2017年到2021年的首任任期後期削減對北約的防衛經費，且經常抱怨美國負擔過重。

盧比歐說：「我可以跟你們說，我們將在6週後舉行峰會，屆時幾乎所有NATO成員國的國防支出將占GDP 2%或更高，但更重要的是，許多成員國將超過4%，且所有成員國將同意在未來10年達到5%的目標。」

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）本週表示，柏林支持川普提出的要求，讓NATO成員國將國防支出提高到占GDP 5%。

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德國1月表示，德國2024年已達成讓國防支出占GDP 2%的NATO目標。

2025年北約峰會6月24日到25日將在荷蘭舉行。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140516

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