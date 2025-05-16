520將屆 國民黨發起519全民按喇叭向政府怒吼

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（中央社記者王承中台北16日電）總統賴清德就職將滿週年，國民黨今天宣布，將號召全民19日下午5時20分，一起按兩聲喇叭，發出人民怒吼，「全民叭賴」，表達對賴政府的不滿。國民黨中央當天下午也會集結車隊，出發到民進黨中央黨部表達怒吼。

國民黨秘書長黃健庭、發言人楊智伃在國民黨中央黨部召開記者會，宣布發起全國「全民叭賴」行動，邀請所有對執政黨不滿、對賴總統不滿的人，不管人在哪裡，5月19日當天下午5時20分，一起按兩聲喇叭，表達對執政當局的不滿，發出人民怒吼。

黃健庭說，再過幾天就是賴總統就職滿週年的日子，這是台灣民主最受傷、最黑暗的1年，幾乎各行各業、跨世代、從老到小對未來都很憂慮。民調結果印證，賴總統無能又傲慢，文武百官只會爭相護航、表忠邀功，當家鬧事、置經濟民生於不顧，讓台灣空轉1年。

黃健庭表示，賴政府對內集權專制，用整個政府機器推動毫無公義的大罷免，濫用司法霸凌在野黨，製造社會嚴重的對立；對美國挑起的關稅貿易戰，賴政府也未談先跪，送出台積電跟整個產業鏈，新台幣暴升更讓產業哀鴻遍野。

黃健庭說，為了叫醒自我感覺良好的當權者，國民黨宣布發起「全民叭賴」行動，邀請所有對賴總統執政不滿的人共同參加，在519當天表達心中的不滿與憤怒。

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楊智伃指出，黨中央也會有「叭賴」主場，19日下午4時在國民黨中央前舉行造勢活動，並有車隊集結出發到民進黨中央黨部表達怒吼，希望大家有默契，在當天下午5時20分按兩下喇叭。

楊智伃表示，邀請大家一起參加全民叭賴活動，表達對於賴政府無能的憤怒，但也提醒，怒吼要對著民進黨，如果在醫院或學校附近，則要避免打擾他們的日常流程。（編輯：萬淑彰）1140516