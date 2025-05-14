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首頁 / 政治

罷團喊連署不佳聯繫不到朱立倫 藍回應會一起努力

2025/5/14 15:52（5/14 16:51 更新）
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罷免民進黨立委吳沛憶進入二階段連署，罷免案領銜人李孝亮稱連署狀況不佳，且無法聯繫到國民黨主席朱立倫。國民黨發言人楊智伃（圖）14日受訪表示，她知道李孝亮擔心連署狀況，大家會站在一起，不用擔心。中央社記者謝佳璋攝 114年5月14日
罷免民進黨立委吳沛憶進入二階段連署，罷免案領銜人李孝亮稱連署狀況不佳，且無法聯繫到國民黨主席朱立倫。國民黨發言人楊智伃（圖）14日受訪表示，她知道李孝亮擔心連署狀況，大家會站在一起，不用擔心。中央社記者謝佳璋攝 114年5月14日
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（中央社記者劉冠廷台北14日電）罷免民進黨立委吳沛憶進入二階段連署，罷免領銜人李孝亮稱連署狀況不佳，且無法聯繫到國民黨主席朱立倫。國民黨發言人楊智伃今天說，國民黨不是只有朱立倫，她知道李孝亮擔心連署狀況，大家會站在一起，不用擔心。

罷免民進黨立委吳沛憶進入二階段連署，李孝亮受訪稱第二階段連署書門檻為2萬3392份，但目前僅連署到6000多份，希望國民黨中央與民眾黨、新黨一起幫忙。對於國民黨中央是否有幫忙，他則說，沒辦法直接聯繫到朱立倫。

楊智伃下午在國民黨中常會後受訪表示，她與李孝亮有保持密切聯繫。國民黨不是只有黨中央，不用分中央、地方，大家是共同的團隊；國民黨也不是只有朱立倫，聯繫也不是只有打電話給朱立倫，也可以聯繫文傳會主委林寬裕或是她。

楊智伃強調，她知道李孝亮擔心連署狀況，大家會一起努力面對、站在一起，不用擔心。

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針對民進黨山地原住民立委伍麗華日前到屏東地檢署控告，死亡連署202份，屏東地檢署今天搜索國民黨屏東縣黨部。林寬裕表示，近日多份民調顯示過半民眾不滿意政府過去一年的表現、不認同司法，也認為台灣的民主正受到威脅。

林寬裕表示，這些數據都可以說明，目前檢調辦案的方式，是辦藍不辦綠，對付意見不同的人，造成寒蟬效應。期望未來法院在審理時能夠秉公處理、毋枉毋縱，回應民眾對司法的失望，這是國民黨最大的期待。（編輯：萬淑彰）1140514

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