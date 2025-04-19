綠質疑移轉投票公投為何不修法 黃國昌：早已提版本

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（中央社記者郭建伸台北19日電）民眾黨團拋出國內移轉投票公投案，但遭民進黨立委質疑為何不透過修法。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨團上會期早就提出修法版本，民進黨昧於事實不斷抹黑，若要反對，就等公投成案後大聲勇敢反對。

民眾黨立法院黨團昨天拋出兩個公投提案，分別是在經安全評估後重啟核三，以及於2年內於中華民國自由地區落實移轉投票法制化，立法院會昨天將這兩個公投案提交逕付二讀。

民眾黨今天舉行共識營，黃國昌在會前接受聯訪。談及國內移轉投票公投案遭民進黨立委反對，他說，民進黨這種說法根本是背棄過去信念，以前民進黨告訴台灣人，民主就是人民作主，以前民進黨信仰公投的價值，怎麼到現在是「賴清德作主、民進黨作主」就好，民進黨聲稱人民是頭家，卻反對讓人民表達意見嗎。

黃國昌表示，昨天甚至有民進黨立委質疑民眾黨團不提法案，根本搞錯客觀事實，民眾黨團上會期就提出法案，民進黨立委昧於事實不斷抹黑，造成台灣民主不斷向下沈淪。

黃國昌表示，已經到2025年，但台灣的國內移轉投票還原地踏步，許多外地就業的年輕人每到投票時都陷入天人交戰，也因此許多年輕人對移轉投票有高度期待。

黃國昌表示，若民進黨要反對國內移轉投票也沒關係，就等到公投時號召支持者，大聲勇敢講出來「民進黨反對國內移轉投票」，讓所有年輕人聽聽看，到底民進黨是跟年輕人站在一起，還是根本不管年輕人投票困境與成本。

媒體也詢問民眾黨是否參加國民黨426凱道集會。黃國昌表示，國民黨主席朱立倫透過秘書長黃健庭聯繫民眾黨秘書長周榆修，的確直接表達邀請，但目前沒得知4月26日活動主軸和規劃安排，恐怕要等到進一步資訊，交換過意見後再跟社會大眾說明。

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媒體指出，北檢偵辦不實罷免連署案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹經北院裁定無保請回，但部分國民黨市黨部幹部遭收押，詢問如何看待。

黃國昌表示，過去這段時間，令人憂心的是司法檢調機關成為政治工具，台灣推動司法改革這麼久，走到今天卻赫然發現，司法淪為執政者打壓異己工具，不僅讓司法公信力倒地，也傷害民眾對司法信任。（編輯：蘇龍麒）1140419