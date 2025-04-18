藍提案延長會期至7/31 立院交黨團協商

（中央社記者王揚宇、王承中台北18日電）立法院會今天處理國民黨團提案，希望立法院第11屆第3會期延長會期至114年7月31日止。經討論後，立法院長韓國瑜裁示，此案逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團召集協商。



立法院會期每年2次，自行集會，每年2月至5月底，以及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。



立法院會今天開會，國民黨立法院黨團提案，希望立法院第11屆第3會期建請延長會期至114年7月31日止。



國民黨團書記長王鴻薇表示，根據規定，本會期法定會期結束時間是在5月31日，但目前台灣正面臨美國對等關稅的要求，雖然現在得到暫緩喘息的空間，但美國也只給台灣3個月。



王鴻薇指出，行政單位正積極跟美國交涉，但到目前為止，根據行政院對外說法，台美已經進行視訊會議，不論關稅稅率、非關稅貿易障礙，美國是否針對美債、對美投資有什麼樣的要求，目前完全不確定。



王鴻薇表示，基於現在台灣外銷產業、中小企業、可能受影響的勞工，以及金融市場，面對對等關稅，大家仍然忐忑不安，不曉得會受到什麼樣的衝擊，不管最後方案是否底定，都需要政府提出相關法案、紓困措施、特別預算及追加預算。



王鴻薇指出，有鑑於此，如果立法院在5月底休會，沒有辦法因應外銷產業、勞工及金融市場的需求，所以國民黨團建請延長會期到7月底，也引領期盼對等關稅對台影響可以最低。



民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則說，此議案就依照議事程序交付朝野協商，可以來討論，如果最後要延會，民進黨團尊重，但希望能讓民進黨團已提出的國安10法，例如強化管轄密度、防範共諜滲透、立委赴中要明確公開登載等，一起理性討論，而非如藍白一再擋國安法案。



吳思瑤質疑，國民黨團提案要延會的目的為何，真的是為了民生法案，還是要通過某些人想要的法案，例如為中國洗產地的離島建設條例修法，還是要挖空國庫新台幣2300億元的普發現金特別條例，又或者是要討中國國家主席習近平開心，要通過縮短陸配入籍年限的修法等。



吳思瑤最後表示，如果真的是為了民生、為了美國對等關稅，就請在野黨好好支持行政院很快就會提出的相關特別條例與特別預算，然而這段時間以來，在野黨立委說要挺台灣突破難關，但實際上卻是在幫忙放火、沒有救火。



待吳思瑤發言完畢後，會議主席、立法院長韓國瑜詢問在場立委，現有國民黨團提議逕付二讀，在場立委有無異議，最終無人反對。韓國瑜裁示，此案逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團召集協商。



另外，國民黨團提案，對於民進黨團總召柯建銘在立法院會議場內行為嚴重失序，當眾咆哮暴走傷人，以致造成國民黨立委徐巧芯受傷等，要求柯建銘於院會向徐巧芯公開道歉，另提案建請將柯建銘送交紀律委員會議處。



本案經國民黨、民進黨立委先後發言後，國民黨團提議逕付二讀，在場立委提出異議，因此進行表決。最終藍白挾人數優勢，表決通過國民黨團提議。韓國瑜裁示，本案交付黨團協商，並由國民黨團召集協商。（編輯：翟思嘉）1140418