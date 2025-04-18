民眾黨團提兩公投 重啟核三、國內移轉投票法制化

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（中央社記者郭建伸台北18日電）民眾黨立法院黨團今天拋出兩個公投提案，分別是在經安全評估後重啟核三，以及於2年內於中華民國自由地區落實移轉投票法制化。民眾黨團指出，根據黨內所做民調，顯示這兩個提案都逾7成民眾支持。

國民黨立法院黨團日前提出反廢死、反戒嚴公投案，引發外界關注。民眾黨團今天舉行「迎接時代巨變，TPP三箭齊發」記者會，除了要求產業創新條例部分條文修正草案儘速三讀通過，也拋出重啟核三、國內移轉投票法制化兩個公投案。民眾黨團也將這3案列入今天院會議程。

民眾黨團重啟核三的公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」提案說明則指出，台電核三廠二號機除役後，台灣核電機組運轉將完全停止，但開發新能源成效不彰，光電弊案層出不窮，台電購電成本高導致巨幅虧損難平，為維繫產業供電、民生用電平穩、強化能源供應韌性並輔助能源轉型，擬具此公投提案。

另一項公投提案則為國內移轉投票，公投主文議題定為「為保障人民參政權，您是否同意政府應於2年內於中華民國自由地區之各項選舉、公投，落實移轉投票制度法制化？」提案說明指出，憲法賦予人民有選舉、罷免、創制、複決權，民主國家都積極保障人民行使投票權，為保障無法返回戶籍地行使投票權民眾，實有必要制定國內移轉投票相關法規，但政府怠惰消極遲遲不處理，因此擬具公投提案。

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民眾黨團也公布兩個公投提案的民調意見，當詢問「是否同意恆春的第三核能發電廠，經整體安全評估通過後，恢復繼續運轉？」有70.1%表達同意，18.7%表達不同意，11.2%為不知道或無意見；當詢問「是否支持政府應儘速完成國內移轉投票制度實施？」時，有7成表達支持，23.7%表達不支持，6.3%為不知道或無意見。

民眾黨委託精確市場研究有限公司執行民調，訪問期間為3月30日至3月31日，對象為全台22縣市年滿20歲民眾，有效樣本共1073份，包含市話753份、手機320份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.99%之間。（編輯：翟思嘉）1140418