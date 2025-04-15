立委關心預算解凍議題 卓榮泰提兩院能否再次協商

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（中央社記者王揚宇台北15日電）民進黨立委郭昱晴今天質詢提及藍營推出預算解凍計時器等預算解凍議題，行政院長卓榮泰表示，解鈴還須繫鈴人，對於整個預算，行政院一方面研議是否再度尋求憲政救濟，也希望行政院、立法院能否再進行協商。

國民黨立法院黨團近日推出預算解凍計時器網站，呼籲民進黨政府盡快送交預算解凍報告，別再搞政治操作，引發討論。

立法院會今天進行施政總質詢，郭昱晴詢問，如果預算可以隨便凍結，再靠倒數計時器逼行政單位解凍預算，這樣的意義為何，到底是要追蹤改善還是要政治表演。

卓榮泰說明，預算法中對於審查預算，沒有所謂的凍結，而凍結預算是因為立委希望行政院提出一些說明，但在凍結的過程中所附帶的條件，目前連條件都還沒有達到的情況下，很難在這個時候提出解凍程序。

郭昱晴呼籲，行政機關在解凍報告上，不要做所謂的交差行事，進而呼應藍白的政治動作。

卓榮泰認為，解鈴還須繫鈴人，解凍也要凍結人，希望他們要知道做這件事情（凍結預算），又設很多的門檻與條件，倘若解凍條件未達到時就貿然提出，會引起另外一次的批評。

卓榮泰也解釋，對於整個預算，行政院現在一方面研議是否再度尋求憲政的救濟，同時也希望能否啟動過去行政院、立法院的協商機制，就目前預算如何有效地實施才是對全民最有利，兩院可不可能再進行一次的協商。

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此外，郭昱晴提到，飼主臨時有事無法照顧寵物時，有的人會將寵物放在寵物旅館或是請朋友照顧，現在還有另一種選擇，就是透過平台媒合一些類似寵物保母的人照顧，但這部分在管理上可能有灰色地帶，萬一發生問題，要歸咎於平台還是照顧者，政府該如何處理。

農業部長陳駿季回應，人的能力要先被建立起來，關於寵物保母部分，目前規劃要類似寵物美容技術士一樣，推出丙級動物照護技術士，希望在6月底前提出相關規範，另也期盼在5月底前建立相關定型化契約，釐清相關責任。（編輯：張若瑤）1140415