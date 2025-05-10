藍提普發現金1萬 朱立倫：接下來全力推動還錢於民

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（中央社記者王承中台北10日電）國民黨主席朱立倫今天表示，還假於民是民眾心聲，民進黨卻全面杯葛，站在民眾對立面，國民黨堅持還假於民。下週立法院也將審查攸關「還錢於民」的特別條例草案，國民黨會全力推動重大民生法案。

朱立倫今天上午原定前往台北市東門市場，出席罷免民進黨立委吳沛憶團體的活動，但因為上午台北市下起大雷雨，在與罷團討論後，臨時通知取消行程。但由於仍有罷團志工到場，朱立倫在國民黨秘書長黃健庭、國民黨立委葛如鈞等人陪同前往現場，向志工致意。

朱立倫表示，民進黨發動惡罷，國民黨要以罷制罷，對於吳沛憶這樣不為民眾考量的立委，罷團的志工今天還在努力，他非常感謝，也希望大家在大雷雨天要注意安全。

對於立法院昨天三讀通過紀念日及節日實施條例，新增4天國定假日，勞動節也改為全國放假。朱立倫表示，民進黨全面杯葛還假於民，全部反對到底，他要請問吳沛憶、吳思瑤等民進黨立委，為什麼要站在勞工跟全民的對立面。

朱立倫指出，還假於民是民眾心聲，根據國民黨日前所做的民調顯示，超過6成以上的民眾都支持，可是民進黨來是堅持反對、杯葛到底。如果接下來賴政府要提覆議還是釋憲，國民黨都會堅持。

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對於立法院下週將排審行政院提出的4100億特別條例草案，國民黨立法院黨團也提出版本，納入普發現金新台幣1萬元。朱立倫表示，立法院下週將審查攸關「還錢於民」的特別條例草案，這些重大法案，國民黨一定會全力推動。

朱立倫指出，對民眾來講，民生議題才是最關鍵的。還假於民是把本來屬於勞工的假日，一部分還給民眾，同時也促進國內的觀光旅遊及商業活動，這也是促進台灣的經濟發展，國民黨會全力以赴。（編輯：黃瑞弘）1140510