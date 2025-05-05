民眾黨團版4100億特別條例 增普發6千、刪撥補台電

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（中央社記者陳俊華台北5日電）行政院日前通過4100億特別條例。民眾黨立法院黨團今天自提版本，刪除挹注台電的1000億元，另外編列1416億元用於普發現金6000元，同時也增加挹注勞健保，並增列180億元預算，延長推動TPASS至少2年。

行政院會通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電、勞健保。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿上午舉行記者會。

黃國昌說，傾聽全台業者心聲後，企業表示行政院提出的4100億元特別條例無法幫助到他們，是大灌水的特別條例，民眾黨團會提出自己的版本，秉持「3大支持、4大優先。支持產業部分，與政院版相同，提供企業金融支持、提升產業競爭力各250億元。

黃國昌指出，為協助企業開拓多元市場、分散風險，民眾黨團版從政院版的100億元，增為200億元；支持勞工安定就業由150億元增為350億元；強化農業金融支持、提升產業競爭力及開拓多元市場，由180億元提高為300億元，以因應美國農產品傾銷，歡迎民進黨立委起義來歸，不分朝野、一起支持農漁民。

陳昭姿表示，民眾黨版特別條例的「4大優先」，針對健保部分，衛福部提出達到健保點值0.95需700億元，但政院版僅編列331億元，民眾黨主張挹注健保基金370億元，剛好達成健保點值0.95的需求。

陳昭姿說，政院版特別條例只撥補勞保100億元，根本彌補不了虧損；民眾黨主張提升到400億元；攸關通勤族權益的TPASS，民眾黨團主張增列180億元預算，延長推動至少2年，以減輕通勤族負擔。

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張啓楷指出，民眾黨團版特別條例中，刪掉偷渡要撥補給台電的1000億元億預算，以及包含老屋修繕、高教人才培育、無人機採購案等，許多已編列在公務預算的部分。

張啓楷表示，民眾黨先前提出特別條例，因應通膨每人普發現金6000元，這次一併放入，共需1416億元；民眾黨版特別條例經縝密精算，大幅提升對受衝擊產業的補助，普發現金與全民共度難關，並拒絕民進黨「掛羊頭賣狗肉」偷渡。（編輯：蘇志宗）1140505