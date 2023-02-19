立院20日朝野協商疫後特別條例 21日表決處理

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（中央社記者王承中、郭建伸、王揚宇台北19日電）立法院21日將針對攸關全民發現金的全民共享特別條例草案進行表決處理，立法院長游錫堃將在明日召集朝野協商。在野黨關注草案中空白授權的條文，民進黨團表示，已請行政院把補助項目正面列出，不需要引起在野黨質疑。

立法院朝野黨團日前經協商達成共識，21日院會將針對國民黨團擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」及行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」等攸關全民發現金的特別條例草案，進行表決處理，並完成立法程序，各黨團同意不提出復議。

立法院經濟等5委員會16日併案協商攸關普發現金的疫後特別條例草案，經過90分鐘討論，朝野對法案名稱和7項條文都沒有共識；擔任會議召委的國民黨立委楊瓊瓔裁示，保留條文將送交院長協商。游錫堃預計20日將召集朝野黨團協商。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬受訪表示，特別條例草案在委員會的協商時，在野黨團對於挹注勞健保、補貼台電虧損，逐漸有方向上的共識，這是好的開始。

鄭運鵬說，接下來希望在野黨可以體諒青年租屋、學貸學生、中小企業疫後轉型、觀光業需要國際觀光客來台挹注等實質需求，讓國家的經濟紅利不是只有拿到現金，而是能夠加碼幫助個人和產業。

另外，鄭運鵬說，對於在野黨關心特別條例草案第3條第9款的餘款分配，黨團也請行政院明列需求，把補助學貸等項目正面列出，不需要以「其他行政院同意項目」的文字引起在野黨質疑。

鄭運鵬指出，因為通過特別條例後，行政院才有辦法送出特別預算案，後續還有特別預算報告、詢答和審查，「希望在野黨一起趕進度」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨主張普發新台幣1萬元，也堅持特別條例中，不能有空白授權，還有盡快發放。游錫堃將在20日召開朝野協商，而民進黨在16日的黨團協商中，對於空白授權的部分，也會有善意的回應，相信經過20日的朝野協商後，不同意見的地方將會減少。

台灣民眾黨團總召邱臣遠受訪表示，黨團反對疫後特別條例空白授權，且應更有效分配補貼預算，並加強撥補勞健保基金；民進黨政府因錯誤能源政策造成台電虧損，補貼台電金額有待商榷，將在20日朝野協商表達意見。

時代力量黨團總召邱顯智受訪表示，黨團反對沒排富就發現金，否則將淪為政策大撒幣，特別預算也應用於免除學貸，黨團同樣將於朝野協商表達意見。（編輯：潘羿菁）1120219