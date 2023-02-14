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普發6000元屆時怎麼拿？12家金融機構ATM可領現金

2023/2/14 18:32（2/14 18:58 更新）
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政府規劃普發新台幣6000元現金，在ATM領現管道方面，金管會表示，將有12家金融機構、共2萬4922台ATM配合政策。（中央社檔案照片）
政府規劃普發新台幣6000元現金，在ATM領現管道方面，金管會表示，將有12家金融機構、共2萬4922台ATM配合政策。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北14日電）政府規劃普發新台幣6000元現金，在ATM領現管道方面，金管會表示，將有12家金融機構、共2萬4922台ATM配合政策，金管會已請各銀行備置充分、專責客服人力及因應措施。

政府拍板普發現金6000元，根據目前規劃，將採漸進式多管道發放現金，分別為線上申請後直接入帳、ATM領現鈔及郵局臨櫃領取等方式，藉此達到分流效果。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，在ATM領現方面，除了8家公股行庫外，台新銀、國泰世華銀、中信銀及中華郵政均納入，共12家金融機構將提供ATM領現，合計2萬4922台，占全台ATM台數的76.5%、相當充裕，可避免民眾大量提領造成系統當機。

童政彰指出，金管會已請各ATM設機行依規劃作業期程辦理系統調整、測試及正式上線，上線後應妥適控管行內外ATM狀況、提高ATM補鈔頻率，備置充分及專責客服人力，並預先針對極端情境妥適規劃相關因應措施。（編輯：林淑媛）1120214

#金管會銀行局
#童政彰
#台新銀
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