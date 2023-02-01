數位部：普發現金6000元相關系統 2月底備妥
2023/2/1 16:55（2/1 17:19 更新）
外界關注普發新台幣6000元的相關時程，數位部表示，相關系統2月底都會準備好。（中央社檔案照片）
（中央社記者蘇思云台北1日電）外界關注普發新台幣6000元的相關時程，數位部今天表示，相關系統2月底都會準備好，不過，系統實際開放申領的時程，還是要看後續立法院審查預算時程而定。
行政院長陳建仁今天拜會立法院朝野黨團，攸關發現金的特別條例草案及其預算案，希望在最短時間落實，雖然不同黨團有不同意見，會與各黨團溝通，希望大家能支持，讓它儘早通過。至於最快能否4月發放現金，民進黨團總召柯建銘表示，大概是4月的第2週，相差無幾。
依照行政程序，特別條例通過後，須等總統公布3天，接著行政院要通過特別預算，行政院長赴立法院備詢，再經立法院審查特別預算後，才能運用相關預算進行普發6000元等施政作為。
數位部官員表示，技術面而言，相關系統2月底備妥上線沒有問題，但要配合法制面程序，發放時程主要還是要看立法院審查特別預算的時間而定，屆時會儘速配合開放申領系統。
普發現金由財政部主責，目前規劃漸進式多管道發放，分別為線上申請後直接入帳、ATM領現鈔及郵局臨櫃領取等方式，藉此達到分流效果。（編輯：張均懋）1120201
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