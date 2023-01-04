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全民發現金6000元如何領？ 直接入帳、ATM請領、郵局臨櫃都可能

2023/1/4 18:07（1/4 18:30 更新）
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行政院長蘇貞昌4日說，預計開春後發放每人新台幣6000元。政院人士指出，線上申請後直接入帳、ATM請領及郵局臨櫃領取等作法都有可能。（中央社檔案照片）
行政院長蘇貞昌4日說，預計開春後發放每人新台幣6000元。政院人士指出，線上申請後直接入帳、ATM請領及郵局臨櫃領取等作法都有可能。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北4日電）行政院長蘇貞昌今天說，預計開春後發放每人新台幣6000元。政院人士指出，政府過去有部分現金補助直接匯入民眾帳戶的經驗，這次也正思考透過線上申請後直接入帳、ATM請領及郵局臨櫃領取等作法，但尚未定案。

全國稅收去年超徵4500億元，針對中央可運用的1800億元，蘇貞昌已宣布將預留400億元應付不時之需，其餘1400億元讓全民共享經濟成果，預計每人發放6000元，但須訂定法源依據。

現金發放時間、發放對象等受關注，外界也推測，可能要訂定特別條例，或修改「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」因應。行政院發言人羅秉成受訪時說，相關細節研議中，若有定案會適時對外說明。

政院人士下午對中央社記者指出，發放現金必須要有法源依據，且要送立法院審查，相關部會將針對法源部分交換意見，尚未定案。

據了解，避免受限於原本的紓困特別條例相關限制，目前傾向另提特別條例，且將同時涵括1000億元的加強韌性經濟方案、1400億元的全民共享方案，以及用於不時之需的400億元。

政院人士說，蔡總統與蘇貞昌已揭露政策目標，行政團隊正加速討論，只是涉及修法或立法，且為求完善，仍有行政上的技術細節需跨部會合作盤點整理。

這名人士表示，政府在疫情期間曾有部分現金補助直接匯入民眾帳戶的經驗，例如勞工1萬元補貼及孩童家庭防疫補貼等，但這次是全民共享，牽涉部會甚廣，包含國發會、經濟部、數位部、金管會、主計總處、中央銀行、內政部、財政部等。

他說，有關帳戶資訊的處理、哪個部會主責發放現金等等，都還在討論。但據了解，由於事涉全民，預計由財政部擔任主責單位。

民國110年政府發放「孩童家庭防疫補貼」，當時是讓符合資格的家長自行選擇網路申領、實體ATM請領、郵局臨櫃申領等3個方式，也達到分流效果；其中網路申領，是由政府架設網站，讓民眾上網申請。

政院人士說，這次是否比照過去作法，仍在討論中，畢竟與過往規模不同，究竟如何發放比較快速便捷、相關軟體系統等如何處理，以及無法直接發至帳戶者是否透過ATM或郵局領取等，都還在討論。若確定採取線上申請系統，會透過簡明易懂的政府網址，讓民眾容易辨識記住，強化宣傳。

系統資安部分，政院人士表示，預計採取高標準資安規範，由數位部國家資通安全研究院協防，維護系統安全，防止駭客入侵。（編輯：謝佳珍）1120104

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