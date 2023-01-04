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普發現金6000元 綠委：政策沒有髮夾彎

2023/1/4 16:52
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（中央社記者葉素萍台北4日電）行政院長蘇貞昌今天宣布，將在農曆年後普發每人現金新台幣6000元。對於外界批評政策髮夾彎、是為了閣揆保衛戰，民進黨立委羅致政說，沒有所謂的髮夾彎，國安高層經濟會議就拍板，執行面由行政院處理。

羅致政今天在民進黨中常會後受訪表示，就他了解，這項政策並沒有所謂的髮夾彎，從一開始總統蔡英文在國安高層的經濟會議已做裁示，1800億元會有全民共享的部分，本來就留有這一塊。

羅致政說，因為總統不能直接向立法院提出任何預算案，要經過行政部門，所以由行政院長蘇貞昌對外宣示，未來在行政院會提出法案、預算，這是正常程序；拍板還是在國安高層經濟會議做的決定，執行面由行政院處理，沒有髮夾彎的問題。

民進黨立委何志偉在中常會後受訪表示，這不是髮夾彎，原先大家就有在討論，只是要同步看到今年經濟動態、錢怎麼使用，這是過去2週討論的過程。

另外，有民進黨中常委表示，國民黨喊過年前趕快發一發，但程序上不可能這樣做，必須通過法律，才能編預算。

民進黨中常委說，一旦編完預算、審完預算，三讀通過，才會開始行政作業；即使13日立法院最後一天開會通過了，但是離過年不到一週，當然希望加快，但是該走的法定程序還是要走。

民進黨中常委並說，行政院代表今天也向中常委們表示正在盤點，並就程序、技術面處理。（編輯：張均懋）1120104

#民進黨中常委
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