藍拋立院延會審議發現金 綠：時間上不可能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北4日電）國民黨團拋出立院延會至20日，專門審查發現金的特別條例和相關預算案。民進黨團總召柯建銘今天表示，目前行政院還未送法案進來，且行政院長也要到立院備詢，要在除夕前最後一週加開臨時會完成程序，是不可能的事情。

針對經濟成果全民共享，行政院長蘇貞昌昨天表示，規劃發現金但須立法院同意。民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，黨團全力支持，但過年前一定來不及，要到下會期，相信朝野會用最快速度來完成。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在立法院接受媒體訪問表示，他認為過年前發放絕對來得及，目前立法院延會到13日，他會建議再延會一週到20日，專門來處理有關發現金的特別條例和相關預算案，國民黨願意，就看民進黨願不願意。

曾銘宗指出，發現金的特別條例相對單純，必要時還可以逕付二讀，可能1天就能完成，之後還有時間可以審預算，包括1天在委員會審查，1天請蘇貞昌來報告。這只是做不做而已，立法院絕對來得及，現在來不及的問題是出在行政院。

柯建銘在立法院接受媒體聯訪表示，此案難得行政、立法及朝野都有共識，方向跟政策都已定，民進黨團絕對贊成愈快愈好，但不能忽略所有程序。

柯建銘解釋，發現金要先有法源依據，行政院要以修法還是立法方式送立法院審議，黨團都尊重；待法通過後，行政院才能編列預算送立法院審議，行政院長也要到立法院備詢，這都有相關程序。

由於這次延會到1月13日，國民黨團喊話開臨時會或延會到1月20日，處理相關程序，讓行政單位過年前就能發現金。

柯建銘說，朝野都有共同看法，就是希望愈快愈快好，但這有相關法定程序，不是廟口發紅包或私下發紅包，因此要在最後一週（除夕那週）加開臨時會，把這些程序都完成，是不可能的事情。

柯建銘也表示，行政院還沒有把法案送進立法院，而且行政院長也要到立法院備詢，相關法定程序不可能在一週內完成。

此外，外界指發現金政策是髮夾彎，柯建銘予以駁斥，並希望不要在這一題見縫插針、爭功諉過。（編輯：郭無患）1120104