蘇貞昌：開春後每人發6000元 全民共享經濟成果

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行政院長蘇貞昌4日宣布，可動用1800億元中，將預留400億元應付不時之需，其餘則由全民共享，每人發新台幣6000元。（中央社製圖）

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（中央社記者黃國芳嘉義縣4日電）針對經濟成果全民共享，行政院長蘇貞昌今天宣布，可動用1800億元中，將預留400億元應付不時之需，其餘則由全民共享，每人發新台幣6000元，希望開春後給全民一個新春的祝福。

此外，蘇貞昌說，有關不需要再經修法程序的部分，也特別讓低收入戶、中低收入戶的民眾能得到及時的溫暖，他交代衛福部約請各縣市政府的社會局長，一起來商量。中央會把錢撥到地方，希望地方政府趕快作業，最快能夠在農曆過年前，加發低收入戶每人750元、中低收入戶每人500元，能夠每個月入帳，今年一年都照這樣來做。

他希望全民共同努力的經濟成果，國家應讓勞、健保能夠永續，讓台電為大家節約用電，各方面也能繼續經營，電價也能穩定，同時也能強韌經濟。

蘇貞昌表示，國民黨執政的時候，常常可以看到收入、稅徵有短徵的情況，舉例來說，像2009年國民黨執政，就曾經短徵了2000多億元，但總統蔡英文上任以來，看到年年實徵數，都比預算數多出很多，這是行政效率跟全民共同努力的成果。

他說，蔡總統在12月31日主持國安財經相關的會議中，明確做了裁示。行政院雖然在年假休息中，各部會也都在開會，研擬落實總統裁示，對於1800億元，準備預留400億元應付不時之需，其餘1400億元則讓全民從小到老能夠共享經濟成果，每人6000元。

至於相關的法源，以及應該怎麼發放的軟體設計等。蘇貞昌指出，各部會正在盤整，預算的編列都必須要有很綿密的作業，定案後就會經由行政院會通過，再送請立法院審議同意。他希望開春以後就能給全民一個新春的祝福，但這些都必須要有綿密的作業及立法院的同意。（編輯：卞金峰）1120104