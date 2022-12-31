總統國安高層會議敲定民生經濟四大目標 研議與全民共享可行方案

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（中央社台北31日電）為因應國際政經變局、穩定經濟民生，總統蔡英文上午在總統府召開國安高層會議，針對全球經濟的嚴峻挑戰，就台灣總體經濟、產業困境及民生經濟進行研商，並歸納提出第一波因應措施，確定「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」四大目標。

總統也裁示，中央政府可運用的新台幣3800億元，有剩餘金額約1800億元，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，也會適時研議與全民共享的可行方案。

總統府會後新聞稿全文如下：

總統表示，2023年全球經濟局勢面臨更為嚴峻的挑戰，全球經濟正在發生根本性的改變，尤其是烏俄戰爭及美中經濟競爭，引發各國對經濟安全的重視和全球供應鏈的加速重組，以及全球因應氣候變遷及疫情變化，導致生產面及消費面所發生的根本變革。

總統認為，政府必須預做準備，除了已編列既有預算約6000億元投入公共建設，擴大內需以維持經濟動能外，執政團隊要以穩定經濟民生為最優先的任務。一方面從食衣住行等民生經濟的角度，照顧弱勢族群、減輕人民負擔；另一方面，則初步盤點遭受衝擊的傳統產業、農漁業、觀光業等產業，給予必要協助。總統並要求，在因應短期經濟問題時，也要將如何提升中長期經濟的靱性及產業競爭力，同歩納入考量，不僅協助企業渡過難關，並且能夠因應未來的挑戰。

總統揭示：「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」，是執政團隊面對來年經濟挑戰的四大重要目標。

依據國發會分析，在有前瞻、國防、防疫三項特別預算的前提下，蔡總統執政以來僅淨增加舉債3010億元，中央政府整體財政狀況仍屬健全。雖然財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收佔3800億元，仍須待明年7月經由審計部審查，才能完成審定程序。

總統表示，政府初步規劃，中央政府可運用之3800億元，可從三個面向規劃。首先，除原本已編額度外，將額外以其中1000億元為規模，撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼。一方面減輕勞健保基金的財務壓力，也減輕下一代的給付負擔；另一方面，則從源頭管控能源價格，穩定全球原物料上漲對台灣物價的衝擊。

其次，除各部會既有經費外，也將再以其中約1000億元額度，投注「加強韌性經濟方案」，來因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊；最後剩餘金額約1800億元，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，也會適時研議與全民共享的可行方案。

總統在聽取相關部會的情勢分析及因應措施簡報後，會議中進行完整深入討論，進而歸納提出第一波經濟民生因應措施，並做成7項結論如下：

一、減輕居住負擔、提高居住品質，持續落實居住正義。

透過五支箭，來減輕居住負擔，提升優質的居住環境，持續實現居住正義。首先，推動《平均地權條例》修法防止炒作；其次，持續推動興建社會住宅外，並推動長期使用權住宅計畫，並鼓勵民間參與，讓平價住宅的供給更多元化；第三，將現有租金補貼政策更簡政便民，更要擴大租金補貼，減輕租屋族負擔；第四，規劃房貸補貼方案，減輕房貸族壓力；第五，協助並獎勵危老房屋改建與品質提升，將都更審議全面簡化加速，並鼓勵老舊公寓加裝電梯，提升住宅品質。

二、擴大公共運輸補貼，減輕通勤族交通負擔。

由中央主導、地方參與，推動北北基桃、中彰投、南高屏等三大生活圈通勤族公共運輸補貼方案。同時，花東及離島地區，以及個別縣市之旅運需求也將與地方政府溝通，採取因地制宜規劃通勤或觀光公共運輸。在降低民眾負擔的同時，達到鼓勵使用公共運輸工具，紓解交通壅塞及降低交通事故，也邁向淨零轉型的目標；並透過擴大公共運輸量能，擴大居住地點的選擇。

三、加強照顧弱勢族群，提供貼心關懷服務。

針對低收入戶及中低收入戶，明年持續加發生活補助，並從明年起，針對失能等級達4級以上之住宿長照機構住民加碼補助。並且，增加實（食）物銀行充實冷藏及冷凍設備，推動綠色照顧站擴大供餐，以及供應平價幸福餐盒，並持續與通路業者協調，設置平價專區或抗漲專區等服務，加強照顧經濟相對弱勢族群，並及時關懷服務。

四、協助傳統產業及中小企業朝向低碳化、智慧化、模組化升級轉型。

面對全球經濟動能減緩，尤其是國際出口市場停滯的嚴峻挑戰，最脆弱的中小企業需要進行根本性的調整。短期內採取「雨天不收傘」的態度與措施，除提供相關產業貸款或利息補貼外，並協助傳統產業及中小企業升級轉型，推進生產型態轉型再造，達到低碳化、智慧化、模組化三大目標，同時協助中小企業廠房朝向合法、永續且更有效率的經營。

五、強化農漁基礎設施，照顧農漁民生計權益。

農民也是在任何經濟體中，易受外在環境影響的一環。為因應氣候變遷對生產環境衝擊，並穩定國內糧食安全供應，將從四個面向協助農漁民生計。第一，加強完善農業基礎環境建設，包含：全面規劃並分階段實施灌溉及相關農水路建設，並改善養殖漁業進排水路工程系統；第二，提供設備現代化及畜禽、溫網室更新，以提升農漁產業生產效率，確保農產品安全及農業競爭力提升；第三，優化綠色生態環境給付，保障國內農地生產；第四，擴大農保及農民職災保險投保金額及給付，確保百萬農民安心從農更有保障。

六、加速國際觀光客來台，明年目標600萬人次。

以提前於2023年入境觀光客達到600萬人次為目標，針對旅行業招攬國際旅客來台、境外企業獎勵員工來台旅遊、修學旅行、郵輪及包機獎助等，提供獎勵補助措施；同時，針對自由行旅客來台，也提供優惠方案，加速疫後旅遊市場復甦。

七、持續穩定整體物價，特別關注日常所需民生品價格。

今年以來國際原物料價格攀升，推升全球通膨壓力。政府將持續提供資源以補貼電價、油價等方式，並將減徵大宗物資稅負將延長至3月，從源頭控制能源及各項原物料的價格，並嚴查壟斷、囤積、哄抬，盡力維持全球通膨對台灣物價的衝擊。

而面對個別商品，尤其是民生商品的價格漲幅，政府將特別關注。例如，近期國際禽流感疫情嚴峻，政府將密切掌握雞蛋生產供應與市場需求量，預擬配套調節措施，如：確保蛋種雞場種雞來源無虞、減少加工優先供應民生鮮蛋使用，並協調蛋商加強橫向調度。

總統也請國安會會同行政部門，針對建構「靱性經濟」及未來產業發展策略，尤其半導體產業及資通訊產業在全球供應鏈之角色及布局的調整，進行系列研討，並充分諮詢產業界意見，提出具體對策及因應方案，結合政府和民間力量，強化整體經濟的靱性及應變能力，鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵角色，維持產業發展的永續動能及經濟的安全與穩定。

最後，總統也請行政院蘇貞昌院長率領各部會，將相關具體計畫、財務規劃、經費來源等研擬定案，並適時向國人報告。而面對明年全球經濟嚴峻挑戰，各產業勢將面臨動能減緩之衝擊，政府後續將進一步研商缺工等各項問題之因應方案，執政團隊將持續透過各項措施，將資源有效運用，協助需要幫助的產業，照顧需要幫助的人民。1111231