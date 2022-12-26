發N倍券還稅於民？代理財長阮清華：需各部會通盤考慮

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今年稅課收入優於預期，外界關注能否還稅於民。財政部代理部長阮清華26日表示，如果像過去類似三倍券、五倍券的方式，也是還稅於民的一種，需要各部會通盤考慮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者范正祥台北26日電）今年稅課收入優於預期，外界關注能否還稅於民。財政部代理部長阮清華今天表示，這部分如果可以像過去類似三倍券、五倍券那種方式，也是還稅於民的一種，需要各部會通盤考慮。

立法院財政、內政委員會聯席會議今天審查地方稅法通則第4條條文修正草案， 阮清華列席備詢。

民進黨立委林楚茵質詢，實徵數超過預算數，是否預算編列太小心。阮清華答覆，這幾年經濟變化很快，而從預算編列到執行，大約有兩年的時間差，在這個期間內，全球經濟變化快速，以致於實徵數超過預算數很多，所以從112年度就會大幅度拉高預算數，希望不要再有造成實徵數高於預算數過多的狀況發生。

林楚茵表示，既然今年稅收達標，實徵數也超過預算數很多，許多民眾最想問的是要過年了，有沒有可能經濟成果全民共享，今年全國賦稅預算已經達標之後，賸餘的部分思考如何可以經濟成果全民共享。

阮清華指出，還稅於民一定要透過預算的程序，經立法院同意；但是如果是單純的發現金，他是覺得倒不如推出一個公共政策，像以前的三倍券、五倍券，這種東西才能夠與經濟復甦有結合在一起。

阮清華表示，雖然現在賦稅實徵數超過預算數，但是如果搭配特別預算還是有短絀，如果要所謂還稅於民，則需要再舉債，等於是債務的負擔更重。

他說，這部分如果可以像過去類似三倍券、五倍券那種方式，也是還稅於民的一種，這個需要各部會通盤考慮。

林楚茵表示，知道財政部的立場，需要考量整體財政紀律和財政優化，但她也要求財政部承諾，會把相關意見帶回與行政院財經、金融相關部會一同討論，如果討論結果是認為財政紀律更為重要，也需要有具體說明讓全民知道。

阮清華在財政、內政委員會聯席會議休息時間回應媒體詢問時說，最近景氣比較弱，N倍券要不要發，據了解目前還在思考，行政院那邊可能會跨部會看看，所以這個都還早。（編輯：蘇志宗）1111226