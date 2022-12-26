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稅收超徵還稅於民？阮清華：目前沒有這樣規劃

2022/12/26 10:10（12/26 11:18 更新）
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今年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元。（中央社檔案照片）
今年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北26日電）今年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元，針對外界期盼還稅於民，財政部代理部長阮清華今天表示，目前沒有這樣的規劃；稅課收入實徵數大於預算數，會用在減少舉債、增加還債、累計賸餘，讓政府財政更健全。

立法院財政、內政委員會聯席會議今天審查地方稅法通則第4條條文修正草案， 阮清華列席備詢。

會前，媒體詢問，財政部是否有將稅收超徵還稅於民的規劃。對此，阮清華說，目前沒有這樣的規劃。

阮清華表示，雖然實徵數大於預算數，但實際上如果總預算與特別預算併同計算，還是短絀。

媒體追問，稅課收入優於預期，是否會用在優先還債。阮清華指出，稅課收入實徵數大於預算數，會用在減少舉債、增加還債、當歲計賸餘轉入往後年度使用，讓政府財政更健全。

阮清華表示，要用什麼方式處理，要通盤考量。

另外，國民黨立委林德福今天在財政、內政委員會聯席會也關注稅收，他質詢財政部，稅收超徵會不會變成政府的小金庫。對此，阮清華說，不會。

林德福表示，稅收超徵用於還債，可以接受，但不能變成小金庫。

民進黨立委吳秉叡質詢時表示，拒絕用「超徵」這兩個字，所有稅收都是依據法律規定，他呼籲各界應使用「實徵數大於預算數」正確用字。對此，阮清華說，對，應該是說實徵數大於預算數，產生差距基本上是估算的問題。（編輯：張均懋）1111226

#阮清華
#林德福
#財政部
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