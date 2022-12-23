稅收超徵還稅於民？財部：用於減少舉債、增加還本

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（中央社記者張璦台北23日電）今年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元，針對外界期盼還稅於民，財政部官員表示，稅課收入優於預期，會用在減少舉債、增加還債、累計賸餘，政府努力實質還債，今年以來平均每人負債呈現下降。

財政部官員指出，要還稅於民，首先得編預算、經立法院通過，再來，還得考量財源從哪來；官員進一步解釋，所謂超徵，是實徵數高過預算數，這是總預算的部分，但特別預算財源多半是舉債支應，計入這部分，事實上仍是赤字。

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財政部官員表示，稅課收入優於預期，第一、可用來減少舉債，第二、增加還債，第三、當歲計賸餘轉入往後年度使用。政府實質還債，今年以來，平均每人負擔債務，確實有在下降。

根據國庫署統計，111年度中央政府總預算歲入執行優於預期，原編列債務舉借數440億元未舉借，且編列債務還本數960億元已於7月初全數償還，並分別於9月8日及10月18日，再增加還本150億元及390億元共540億元，全年債務還本達1500億元。（編輯：楊蘭軒）1111223