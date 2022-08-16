財長：4年實質還債3700億 下半年視情況增加債務還本

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（中央社記者張璦台北16日電）年底借調期滿的財政部長蘇建榮今天表示，任內印象最深刻是，總統蔡英文推動投資台灣行動方案，讓台灣經濟變好、稅收增加，進而使財政部能適當還債，建構財政韌性，4年多來實質還債新台幣3700億元。

他說，今年編列債務還本960億元，7月底已全數還完，下半年將視稅收情況，增加還本。

今年借調期滿的蘇建榮，預計12月回歸學校，今天接受「新聞放鞭炮」廣播節目主持人周玉蔻專訪，談及從政近8年心路歷程。

回顧任內印象最深刻的事，蘇建榮指出，是蔡總統上任以來，推動投資台灣行動方案，讓台灣經濟變好、稅收增加，有更多空間支援疫情期間的預算需求，在此之下也能適當還債，減緩財政壓力。

他說，近幾年台灣經濟狀況良好、經濟結構改變，帶動稅收成長，近4年都是歲入大於歲出約新台幣1000億元，今年情況料將相同；4年來還3700多億元的債，不是舉新還舊，讓國家面對重大衝擊有餘裕，建構財政韌性。

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至於今年台股下跌、證交稅黯淡，全年稅收是否出現變化？蘇建榮表示，整體跟去年差不多，是歲入大於歲出，去年稅源主要來自證交稅，今年則是受益於去年企業獲利亮眼，挹注所得稅表現；同時，今年編列債務還本960億元，7月底已全數還完，下半年將視稅收情況，增加還本。

周玉蔻詢問有無可能還稅於民「當紅包」？蘇建榮說，歲入大於歲出，扣除還債部分，就是歲計賸餘，若要還稅於民，也有立法程序要走，但歲計賸餘可做為後續編列預算財源，無需再舉債，總預算分配至各部會，比如300億元租金補貼、0到6歲國家一起養，實際上是透過政策，補貼民眾。（編輯：潘羿菁）1110816