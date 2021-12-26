不受疫情干擾 縣市政府連10年減債財政轉骨

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（中央社記者吳佳蓉台北26日電）面對疫情干擾，縣市政府仍穩健減債，根據最終決算審定數，去年縣市政府合計再減掉新台幣35億元債務，長債比率也連10年下降；債務超限的宜蘭、苗栗比起過去的債務高點，累計已償還48.6億及39.4億元。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球蔓延，衝擊經濟，政府舉債擴大財政支出救市，影響2020年各級政府（中央加上包含地方政府）長債（一年以上公共債務未償餘額）增加，總計6兆4005.51億元；長債占前3年度GDP比率（長債比率）為34.74%，中止連5年下滑轉升。

儘管如此，地方政府（包括直轄市、縣市、鄉鎮市）中的縣市政府，債務仍持續改善。根據財政部日前公布的最新決算審定結果，2020年縣市政府累計長債金額1457.9億元，比2019年下降約35億元，持續實質減債，長債比率0.79%也下降0.04個百分點，達成連10年降低的紀錄，財政體質轉好。

財政部國庫署分析，首先，這兩年大筆紓困預算支出主要由中央政府來支應，縣市政府負擔相對較小；其次，雖然受疫情影響，地方稅中的娛樂稅呈現衰退，但隨房市轉熱，同屬地方稅的契稅、土增稅則表現強勁， 一定程度支撐縣市政府財源。

綜合上述因素，各縣市政府相對有空間開源節流，債務被中央列入中度管理等級以上的縣市，也能如期執行償還債務的計畫。觀察今年狀況，以1月至11月縣市政府的舉債情形來推估，縣市政府長債比率有望繼續下滑，連11年改善。

針對債務超限（長債比率超過50%或短債比率超過30%）的宜蘭縣及苗栗縣，國庫署表示，2019、2020年的還債步調依然穩定，均按當初提出的償債計畫在走。

宜蘭縣比起2011年1月債務高點，至今年11月底，合計長債及短債（未滿1年公共債務）累計還了高達48.64億元。在長、短債比率部分，宜蘭2018年長債比率即脫離債限，比目標早了3年，短債則預估可如期於2027年脫離債限。

苗栗縣比起2012年10月債務高點，至今年11月債務已「瘦身」39.36億元，估可如期在2040年及2047年各將長債及短債比率降至債限以下，完全轉骨，擺脫不良財政體質。

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相對之下，2020年中央政府長債累計數達5兆5374.06億元，長債比率30.06%，則比2019年上升。主因為支應紓困，多次追加紓困特別預算，加上前瞻、新式戰機等特別預算執行，債務增加較前3年度GDP成長快速，長債比率因此微幅提升。

對於今年表現，國庫署表示，雖然稅收表現佳，但主要反映在總預算部分，加計特別預算後，債務仍有一定程度增加，但目的是為了支應國家建設、國防、防疫等重大需求。因計算長債比率的分母為「前3年度GDP平均數」，期待在國內經濟成長加速下，最終決算出的長債比率能與2019年持平或改善。（編輯：楊蘭軒）1101226