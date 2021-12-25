通膨席捲全球 央行：4因素有助明年物價漲幅趨緩

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央行分析，明年4大因素有助物價漲幅緩解，包括油價不至於大幅上漲、缺櫃及晶片短缺問題可望改善等。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）通膨議題延燒，部分專家認為明年通膨問題仍將持續，不過中央銀行點出油價不至於大幅上漲、缺櫃及晶片短缺問題可望改善等4大因素，將有助明年物價漲幅緩解。

COVID-19疫情導致供需失衡、加劇供應鏈瓶頸，通貨膨脹成為各國政府共同面對的難題；近期美國通膨情況也相當嚴重，物價指數年增率創下數十年新高。

展望明年通膨情勢，中研院經濟所指出，COVID-19變異株Omicron在多國延燒，新一波疫情來勢洶洶，勢必對全球供應鏈瓶頸產生較大影響，運輸物流阻塞導致供需失衡的情況會持續惡化。

國際通膨情勢未能緩和，台灣也難置身事外，中研院經濟所認為明年台灣經濟情勢「復甦延續但通膨風險升溫」，而且通膨率將高於2%。

不過央行分析，明年有4大因素有助於物價漲幅緩解，一是低基期效應將逐漸減弱，明年下半年基期因素貢獻轉為負值，會使物價漲幅趨緩；第二，全球原油供給可能反轉為大於需求，油價不至於大幅上漲。

第三，若疫情舒緩及防疫措施鬆綁，全球塞港、缺櫃及晶片短缺現象，可望於明年逐步改善。

第四，疫情趨緩應可帶動勞參率回升，緩解薪資上漲壓力；屆時消費者對商品類與服務類支出比重將逐漸回歸常態。

央行點出上述有助於緩解物價上漲壓力的4大因素，認為明年全球景氣應可持續復甦，只要疫情發展沒有出現重大干擾，經濟與通膨展望，應不致於大幅偏離變種病毒Omicron出現前的預測值。

不過央行提醒，大宗商品價格大幅波動、能源轉型可能推升電價，供應鏈瓶頸未如預期紓解、勞動市場持續緊俏及缺工問題惡化，以及消費需求高漲現象延續，將是通膨的上行風險，發展仍需密切關注。（編輯：楊凱翔）1101225