斯里蘭卡通膨惡化 當局警告恐實施糧食配給
2021/12/22 19:52（12/22 20:49 更新）
斯里蘭卡11月通貨膨脹率達創紀錄的11.1%；當局警告，若經濟危機日益惡化，接下來恐將實施糧食配給。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社斯里蘭卡首都可倫坡22日綜合外電報導）斯里蘭卡今天公布的官方統計數據顯示，11月通貨膨脹率達創紀錄的11.1%；當局並警告，若經濟危機日益惡化，接下來恐將實施糧食配給。
法新社報導，這個印度洋島國的經濟仰賴觀光旅遊業，如今卻因疫情而遭逢重創，加上政府實施廣泛的進口禁令以支撐外匯存底，導致民生必需品短缺。
由於商業銀行美元短缺，難以購買外國商品，數月以來超市限量配售奶粉、糖、小扁豆與其他民生必需品。
物資短缺也導致物價上漲，根據斯里蘭卡統計部門指出，糧食價格比去年上漲17%。
自從斯里蘭卡統計部門於2015年起發布國家消費者物價指數（National Consumer Price Index, NCPI）以來，今年通貨膨脹年增率達到歷年來的最高點。
農業部長賈亞辛赫（Udith Jayasinghe）告訴記者，接下來當局可能得實施糧食配給，並且尋求外國馳援，餵養弱勢民眾。
他說：「我們得向友好國家商借玉米等穀物，並考慮糧食配給。」
由於政府禁止農用化學產品進口，以致糧食短缺日益惡化。在農作物大規模歉收後，這項禁令在上個月解除。
2019年總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）就任時，斯里蘭卡的外匯存底是75億美元（約新台幣2085億元），截至11月底，減至僅存15億8000萬美元。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1101222
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀