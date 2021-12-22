斯里蘭卡通膨惡化 當局警告恐實施糧食配給

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斯里蘭卡11月通貨膨脹率達創紀錄的11.1%；當局警告，若經濟危機日益惡化，接下來恐將實施糧食配給。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社斯里蘭卡首都可倫坡22日綜合外電報導）斯里蘭卡今天公布的官方統計數據顯示，11月通貨膨脹率達創紀錄的11.1%；當局並警告，若經濟危機日益惡化，接下來恐將實施糧食配給。

法新社報導，這個印度洋島國的經濟仰賴觀光旅遊業，如今卻因疫情而遭逢重創，加上政府實施廣泛的進口禁令以支撐外匯存底，導致民生必需品短缺。

由於商業銀行美元短缺，難以購買外國商品，數月以來超市限量配售奶粉、糖、小扁豆與其他民生必需品。

物資短缺也導致物價上漲，根據斯里蘭卡統計部門指出，糧食價格比去年上漲17%。

自從斯里蘭卡統計部門於2015年起發布國家消費者物價指數（National Consumer Price Index, NCPI）以來，今年通貨膨脹年增率達到歷年來的最高點。

農業部長賈亞辛赫（Udith Jayasinghe）告訴記者，接下來當局可能得實施糧食配給，並且尋求外國馳援，餵養弱勢民眾。

他說：「我們得向友好國家商借玉米等穀物，並考慮糧食配給。」

由於政府禁止農用化學產品進口，以致糧食短缺日益惡化。在農作物大規模歉收後，這項禁令在上個月解除。

2019年總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）就任時，斯里蘭卡的外匯存底是75億美元（約新台幣2085億元），截至11月底，減至僅存15億8000萬美元。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1101222