艾爾段宣示通膨變4% 貨幣狂貶兌歐元破20里拉

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（中央社記者何宏儒安卡拉20日專電）土耳其總統艾爾段主導積極寬鬆貨幣政策，里拉慘跌、通膨破21%。他週末宣示「不讓人民被利率壓垮」、「讓通膨降為4%」，結果里拉本週續貶，兌歐元破20里拉。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）18日一場會議的畫面於昨天播出。他提到，過去他曾經讓通膨率降到約4%，計劃很快讓這種情況再度發生。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，艾爾段提到，以低利率為基調的土耳其「新經濟模式」是打贏「經濟獨立戰爭」的一環。

大部分經濟學家認為此舉魯莽，預測明年通膨率將會飆破30%。

里拉匯價今天以1美元兌16.5359里拉開盤後再度一路狂貶，盤中來到兌17.8742里拉的歷史低價，相較於今年元旦，里拉至今已經貶值58%，自央行9月23日啟動新一輪寬鬆周期以來，已貶值51%。

里拉兌歐元今天盤中貶破1歐元兌20里拉。

報導指出，艾爾段18日在伊斯坦堡的非洲青年高峰會中重申自己堅信的「高利率引發高通膨」非典型貨幣政策觀點，強調通膨可望很快降下來。

他說：「猶如我執政期間，我們曾讓通膨一路降到4%，我們會再降一次，那是遲早的事。不過，我不會讓我的人民被利率給壓垮。」

報導指出，2011年土耳其通膨率約4%，後來自2017年起逐步走升，今年11月通膨率來到21.31%。

艾爾段上週宣布明年基本工資一口氣調漲50%，但即使這樣，許多土耳其人仍認為漲幅不足。

央行自9月以來4波降息使得基準利率從19%降為14%。艾爾段堅稱以低利率為基調的「新經濟模式」將可提振出口、就業、投資，開創經濟成長。

最大工商團體土耳其工商協會（TUSIAD）18日呼籲政府放棄低利率政策，回歸「經濟學規則」。在野黨指控艾爾段製造了土耳其歷來最大貨幣危機之一，要求立刻大選。多個民調顯示，艾爾段和執政黨正義發展黨（AKP）支持度創多年以來新低。

AKP副主席柯土爾穆斯（Numan Kurtulmus）表示，政府正致力解決經濟困境，但也強調絕對不會放棄新政策。

總統和國會大選定2023年年中之前舉行。執政將進入第20年的艾爾段曾經表示不會提前大選。

報導指出，第一大城伊斯坦堡和東南部迪亞巴克爾（Diyarbakir）週末有數以千計民眾抗議物價飆漲。昨天已有行駛於伊斯坦堡的一些渡輪因為不堪成本上揚而暫停營運。（編輯：林憬屏）1101220

安卡拉巿中心換匯所的匯率電子看板20日傍晚顯示1美元兌18里拉、1歐元兌20里拉。土耳其總統艾爾段堅拒逆轉低利率政策，里拉匯價當天再創歷史新低。中央社記者何宏儒安卡拉攝 110年12月20日