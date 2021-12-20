投資人看衰土耳其「新經濟」 外界好奇艾爾段葫蘆裡什麼藥

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土耳其總統艾爾段推動以低利率為基調的「新經濟模式」實驗，欲徹底追求經濟獨立、擺脫高利率循環，投資人卻不青睞。圖為安卡拉巿一家換匯所。（中央社檔案照片）

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（中央社記者何宏儒安卡拉20日專電）土耳其總統艾爾段推動以低利率為基調的「新經濟模式」實驗，欲徹底追求經濟獨立、擺脫高利率循環。報導指出，儘管經濟指標亮眼，投資人卻不青睞，反而創造許多新貧階級。

「我們將可激勵外人直接投資，而不是短線熱錢湧入，從而穩定外資。」艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的首席經濟顧問埃爾泰姆（Cemil Ertem）在簡報中如此寫道：「此舉將保護我國免於外部金融衝擊，使我國實力更堅強。」

艾爾段堅信低利率對土耳其經濟非常有益，只要耐心就會看到此一有別於以往、未經驗證、極具爭議性政策的成效。但是自從9月23日央行啟動這一波寬鬆週期以來，里拉兌美元匯價已崩跌逾50%，11月通膨率飆至21.31%。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，外界也許可以從埃爾泰姆題為「新經濟模式：原因及其效益」的簡報中一窺強人總統葫蘆裡賣什麼藥的端倪。

簡報聚焦於土耳其過去數十年來因為高借貸成本、低匯價而衍生的長期性經濟問題，埃爾泰姆的藥方簡而言之就是經濟獨立。

他一再強調經濟獨立的重要性，堅稱高利率引發低出口量、低就業、高進口量、外債增長等惡性循環，導致國家無法擺脫外部依賴，而必須再陷高利率循環。

「結果，國家就會出現高經常帳赤字，仰賴短線熱錢湧入，導致外債升高。」簡報指出：「由於依賴外部，此一經濟模式為經濟攻擊打好了基礎。」

埃爾泰姆對此提出以低利率為基調的「新經濟模式」解方。他認為將會提升出口、降低進口、開創經常帳盈餘、高就業和高成長。他並強調，土耳其出口可因里拉貶值而更具競爭力。

熟知政府思維人士指出，艾爾段和埃爾泰姆的低利率理論已有若干實際指標可茲佐證。央行9月以來大砍利率5個百分點，將基準利率從19%降為14%，11月出口額年增33%，達215億美元；10月則有31億6000萬美元經常帳順差；10月失業率降為11.2%；第3季國內生產毛額（GDP）年增7.4%。

儘管如此，因為通膨飆升，經濟政策仍不受投資人青睞，外界更預期接下來通膨率恐怕會高達將近30%。

埃爾泰姆強調，利率14%全球數一數二高，從巴西到英國等各國利率都低於10%。報導指出，他認為，為了使成本上漲維持在低檔，就該讓土耳其政策利率遠低於通膨率。

另外，他認為土耳其金融業逾放比僅3.5%，相當健全，貸放對向大體上是可以助長經濟成長和就業的商業活動。

與此同時，政府評估認為COVID-19（2019冠狀病毒疾病 ）疫情對旅遊業的衝擊將會日益降低，期盼自明年3月起將有更多國際旅客到訪。相較於去年同期，第3季到訪觀光客數成長了143%，達1360萬人，創造113億美元觀光收入。

諸多數字亮眼吸睛，那麼，艾爾段新經濟模式哪裡出錯了呢？

專家警告，里拉貶值對小老百姓造成沉重負擔，物價「比天高」導致巿井小民入不敷出。其中，麵粉價格年漲300%，麵包價格光是過去一個月就漲了25%，由各巿府進行補貼的麵包亭外大排長龍。其他民生基本物資像牛奶和起司也大漲47%。

即使艾爾段將明年度基本工資一口氣大漲50%，以美金計價的購買力還是直直落。諸多基本物資供給仰賴進口，包括燃料。

土耳其逾42%勞工領取官方規定的基本工資2825里拉。如此薪俸於今年元旦時約當380美元，今天只值161美元。據評估，收入低於1萬3000里拉的民眾，現在都算貧窮階級。

相較於去年同期，10月房價漲40%，而且幾乎每天變動，持續走揚。全球晶片供給危機和里拉貶值則導致本地車價一路飆升，巿場認為漲幅可能已高達50%。

土耳其還有近1700億美元的12個月再融資需求。央行為了支撐里拉匯價，過去一個月5度干預外匯巿場，燒掉不少外匯儲備（外匯存底）。

外債之外，進口能源也是當前麻煩。

土耳其99%天然氣、93%石油仰賴進口。根據對外貿易數據，土耳其2019年為進口能源支付410億美元。今年國際油、氣價格漲逾100%，土耳其能源消費隨之水漲船高。（編輯：馮昭）1101220