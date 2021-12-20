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全球迎通膨挑戰
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全球迎通膨挑戰4/18

土耳其總統誓言：遲早壓低通膨

2021/12/20 06:15
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（中央社安卡拉19日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段今天誓言要遏止高利率與通貨膨脹。當地民眾的購買力快要被高通膨壓垮。

法新社報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）向來反對正統的經濟學思維，這是他執行「經濟獨立戰」（economic war of independence）的策略之一，並一再主張高利率會助長通膨。

這位土耳其的領導人藉著週末在伊斯坦堡（Istanbul）召開的土耳其－非洲高峰會指出：「遲早，就會像我就任時，我們會把通貨膨脹率壓低至4%…我們會再度壓低通膨，但我不會讓土耳其人被高利率壓垮。」

土耳其上回消費者物價來到約莫4%是在2011年，不過2017年以來，當地通膨持續攀升。

由於艾爾段施壓，土耳其央行自9月以來已調降主要利率500個基點。

即使年通貨膨脹率在11月已高達21.31%，並且專家預估這個月還要再升，土耳其央行仍然在上週第4度調降利率。

艾爾段向來力主低利率刺激經濟成長與製造及振興出口。

土而其的貨幣里拉續貶，自11月以來，里拉兌美元匯率貶值幅度達40%，市場擔憂還要再貶。（譯者：曹宇帆）1101220

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