克魯曼：原以為通膨短暫升溫 持久派歪打正著

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（中央社紐約16日綜合外電報導）諾貝爾經濟學獎得主克魯曼發表長文評論美國通膨，坦言原以為通膨只是「暫時」升溫，如今證明誤判；但預言通膨會「持久」的一派也不過是歪打正著，今後走向沒人知道。

克魯曼（Paul Krugman）今天在「紐約時報」專欄指出，他認為此刻目睹的現況主要反映疫情造成的錯位，而非政府支出過度，他也相信通膨會在未來一年期間減退，此刻不應「下猛藥治通膨」。但克魯曼不諱言其他經濟學家看法不同，且對方論點可能才正確。

他指出，傳統說法指通膨成因是「資金太多、商品太少」，但實際情況有時更加複雜。有時通膨是「自我延續的預期」所造成，有時是商品價格波動的暫時性產物。

美國今年為何通膨勁升、會否居高不下，克魯曼說主流經濟學家看法目前大致分兩派：一方是「暫時派」，包括他在內，主張眼前通膨屬短暫，但持續時間超出他們當初所料；另一是「持久派」，警告可能面臨1970年代那種較長期的停滯性通膨。

克魯曼表示持平而論，到目前為止持久派對通膨的相關警告如今證實是對的，暫時派預測通膨會迅速減退，則證明是誤判。

但他指出，這波通膨並非按簡單的腳本走，今年見到的是一波怪異的情況，與昔日有類似之處，但也包含新元素。

一大原因涉及供應鏈。通常向消費者運送貨物的傳送帶，遇上港口吞吐量、卡車司機、倉庫空間短缺等問題，加上晶片短缺導致許多商品產量受限，尤其是汽車。國際清算銀行（BIS）最近的報告估計，由於供應瓶頸導致物價上漲，已給美國通膨年增率添增2.8個百分點。

目前全球供應鏈沒有斷裂，事實上交貨量還比以往多，只是未能跟上異常爆增的需求。消費者總支出並沒有增長那麼快，但因為經濟仍受疫情影響，民眾消費已從服務轉向物品。

除供應瓶頸外，經濟產能也受「大辭職潮」限制。許多美國勞工因疫情賦閒在家，顯然不願重返職場，美國就業人口仍比疫情前少400萬人。勞動市場仍顯緊繃，迫使人手不足的雇主調高薪資。克魯曼說支出看來的確超過產能，但與其說是因支出高得不得了，不如說是因產能低得出乎意料。

他表示供應鏈大亂造成的通膨，大概會在數月內回落，但退出勞動市場的美國人是否回歸就不明。即使確實出現通膨降溫條件，但仍可能還會先居高不下一陣子。回顧二戰後首次通膨飆升，顯然是暫時的，卻也持續了兩年。

克魯曼坦言，像他這樣認為通膨只是短暫升溫的經濟學家確實判斷錯誤，但真正料中通膨走向的經濟學家，卻又是基於錯誤的理由，因此沒人真正知道後續發展。

克魯曼表示，他與美國聯邦準備理事會（Fed）的政策立場大同小異，認為通膨主要是供應瓶頸和其他暫時性因素，之後將會回落，但他不能確定。

在這場通膨論戰裡，克魯曼也知道幅度夠大的升息能降低通脹，卻也能把美國經濟推入衰退，屆時打結的供應鏈自然有解，許多商品價格的漲勢就會趨緩並下跌。但有鑑通膨與失業率呈反向變動，壓低通膨的同時失業率也會上升，「不會有人想看到洛杉磯港貨物堆積清空了，但數十萬乃至數百萬勞工也失業了」。

克魯曼對聯準會朝升息準備持開放態度，若通膨持續居高不下，聯準會應「溫和」調升利率，估計升息時機或許在明年中之前。他仍認為應三思是否過早扼殺這波景氣復甦，也會一直關注數據，看看自己是否又誤判。（編輯：盧映孜/核稿：陳亦偉）1101217