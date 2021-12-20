通膨若非暫時會怎樣？金融時報列2022全球市場4大問題

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金融時報列出明年全球金融市場將面臨的4大問題，內容提及摩根士丹利預測，明年通膨率很可能維持高檔，但將在年初觸頂，貝萊德集團則預測，未來幾年通膨可能持續偏高。（中央社檔案照片）

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）列出2022年全球金融市場將面臨的4大問題，包括通膨、歐美股市及中國與新興市場展望。

●通貨膨脹：若非暫時性，然後呢？

2021年各大央行對通膨的立場出現「髮夾彎」，從原先認為只是「暫時性」，轉變成較為持久。

然而，許多銀行和投資人預期會回落。

跨國金融服務機構摩根士丹利（Morgan Stanley）預測，2022年通膨率很可能維持高檔，但將在年初觸頂，因為油價回跌及供應鏈問題趨緩。

但全球最大資產管理公司貝萊德集團（BlackRock Inc.）預測，未來幾年通膨可能持續偏高。

高盛集團（Goldman Sachs）預測，美國核心消費者物價指數將持續年增逾4%。高盛認為，央行願意容忍較高通膨率，將使經通膨調整後的債券殖利率保持相對較低，這也應會為股市提供支撐。

德意志銀行（Deutsche Bank AG）首席經濟學家福克茲-藍道（David Folkerts-Landau）表示，若通膨未能趨於溫和，央行將改採「更激烈的貨幣緊縮立場，導致金融市場出現嚴重的負面反應，最可能出現經濟大幅衰退」。

瑞士銀行（UBS）認為，央行政策失誤是「2022年投資人及全球經濟的關鍵風險」之一。美國銀行（Bank of America）說，市場「正從一個央行試圖讓人可預測和抑制波動的時期，邁向一個他們日益成為意外之源的時期」。

●美股會持續上漲嗎？

摩根大通全球及歐股策略主管馬特卡（Mislav Matejka）表示：「客戶對我們說，市場動能、獲利、流動性都已經見頂，央行將收緊貨幣政策，你們應該獲利了結。我們不同意這種說法。」

高盛預測，標準普爾500指數到了2022年底將進一步上漲9%。

●歐洲展望為何？

歐洲中央銀行（ECB）上週承諾將縮減疫情期間購債規模以因應物價上漲，但重申要等到2023年才會升息。

根據彭博彙整的資料，普遍預測道瓊歐洲600指數將上漲6%，主因經濟持續成長，且公債殖利率維持低檔。然而，美銀預估這些趨勢將在2022年逆轉，道瓊歐洲600指數下跌10%。

債券基金公司PIMCO預估，由於不利的產業構成、能源價格逆勢而動，加上疫情展望相關疑慮升高，歐股將面臨「更嚴峻挑戰」。

野村證券公司外匯策略師羅徹斯特（Jordan Rochester）也認為，能源、食品和服務價格的上行壓力，將意味著明年歐洲整體通膨率仍將維持令人不安的高檔。

法國2022年元旦起將擔任歐洲聯盟輪值主席國，預定4月登場的法國總統大選備受關注。

●中國與新興市場展望為何？

金融資產服務公司LGIM利率與通膨部門主管傑佛瑞（Chris Jeffery）說，新興市場歷經了非常糟糕的一年，將會出現更多利空消息，部分原因是中國的疫情「清零」政策將難以維持，尤其是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株侵襲下。

M&G Investments新興市場債券主管卡利奇（Claudia Calich）表示，中國房地產業的問題是一個警訊，提醒亞洲公司債市場潛伏的危險和脆弱性，尤其這是國際投資人近年愈來愈感興趣的領域之一。

卡利奇還說，投資人應該為新興市場的「重大下行風險」做好準備，因應疫情惡化程度可能比預期更嚴重的情況，尤其許多國家疫苗覆蓋率仍偏低。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1101220