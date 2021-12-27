12月消費信心跌 民眾對物價憂慮升溫創逾12年紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台經中心今天公布12月消費者信心指數（CCI）微降至73.02點，物價水準子指標跌至近12年半新低，拖累家庭經濟也創下19個月新低紀錄；而民眾預期房價續漲，「購買房地產時機」指標更創近2年新高。

12月CCI調查總數為73.02點，與11月相比下降0.31點；6項子指標中，國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財上升，物價水準、家庭經濟狀況、就業機會則呈現下降。

這次漲幅最大的子指標為「未來半年投資股票時機」，調查結果是50.4點，月增1.6點。中央大學台經中心執行長吳大任表示，此指標漲幅最大，但水準值仍處在「中度悲觀」，因為台股相對高檔，投資人難免戒慎恐懼。

中央大學EMBA執行長姚睿進一步指出，台股處於高點、疫情尚未結束，以及通膨疑慮將影響美國及全球央行的升息力道，使台灣民眾投資台股信心不足，看法偏向保守。

值得一提的是，「未來半年購買耐久性財貨時機」調查結果為122.05點，較11月上升1.55點，升幅第二。

若搭配另外編列的「購買房地產時機」指標來看，12月調查結果為122.2點，上升2.7點，且創下去年4月至今、調查以來最高紀錄。

至於下降的子指標，下降幅度最多的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，而後依序是「未來半年國內就業機會」、「未來半年國內物價水準」。

吳大任特別指出，「未來半年國內物價水準」調查結果為34.15點，創下12年4個月以來新低，此數值愈低、代表民眾對物價上漲的憂慮愈深，而物價上漲將影響家庭支出，因此12月可以看到家庭經濟指標顯著下跌。

從絕對水準來看，5項指標低於100點，皆處「偏向悲觀」，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」高於100點，呈現「偏向樂觀」。

今天同步公布台灣能源安全指標（TESI），今年第3季台灣能源安全指標為77點，較第2季增加4點。不過中央大學台經中心研究員梁啟源提醒，隨著核能發電機組陸續除役，新建機組大幅落後，加上天然氣基礎設施使用率超過100%及安全存量偏低，可能對台灣基礎設施安全與能源消費安全造成衝擊。

12月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為110年12月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2874位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：趙蔚蘭）1101227