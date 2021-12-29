歐元20年仍被罵高物價元兇 「貴元」一詞訴心聲

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歐元紙鈔和硬幣在歐洲民間流通20年，許多人仍認為這個單一貨幣是造成物價上漲的元兇。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）歐元紙鈔和硬幣在歐洲民間流通已經20個年頭，許多人卻仍認為這個單一貨幣是造成物價上漲的元兇，儘管諸多證據都證明事實恰恰相反。

65歲、現居德國法蘭克福（Frankfurt）的義大利人納波里塔諾（Maria Napolitano）表示：「歐元是災難，是大災難。」

「以前100元德國馬克就能買到整輛購物車的東西，現在100歐元還買不到兩袋。」

從法國巴黎到義大利羅馬，從西班牙馬德里到希臘雅典，歐元區許多人心有戚戚焉。

53歲的馬德里教師依倫（Victor Irun）表示，對西班牙人而言，改用歐元，就像進入富人俱樂部卻沒穿上對的衣服。

他說：「有點沒準備好的感覺，有點像我們住在西班牙，卻用法國或荷蘭貨幣付錢。」

某些德國人甚至拿德文的「昂貴」（teuer）造字，戲稱歐元為「貴元」（teuro）。

德國大學教授布拉辛格（Wolfgang Brachinger）在2006年報告製作德國人「認知中」的通膨指數顯示，2001至2002年，民眾「感覺」物價比平常的約2%漲幅上漲7%。

實際上，官方統計顯示，歐洲最大經濟體德國通膨數字並未上揚。

義大利杜林大學（University of Turin）經濟學教授馬斯楚波尼（Giovanni Mastrobuoni）表示：「好幾國民眾都強烈感覺物價上漲，官方統計卻沒這回事。」

馬斯楚波尼在另一份更詳細的研究中，追蹤歐元區從蔬菜、麵包到飲料、餐廳餐點等日常用品的價格，發現部分不昂貴的商品確實因為貨幣轉換為歐元而漲價。

而由於轉換為歐元這種單一貨幣時，商人通常都會無條件進位而非無條件捨去，人們注意到價格上漲、感覺被騙，也一點都不奇怪。

馬斯楚波尼說：「你的觀念會建立在食物、咖啡等等價格不貴而你常常消費的東西上，因為這些是最頻繁的交易。」

根據法國國家統計及經濟研究局（INSEE），2001年底到2002年初，法國一杯普通的咖啡從平均1.19歐元漲到1.22歐元。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission ）計算出採用歐元造成的實際漲幅，僅介於約0.1%至0.3%之間。

2002年1月1日，新的歐元紙幣和歐元硬幣啟用，成為歐元區國家的法定貨幣。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1101229