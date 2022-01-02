印尼煤炭短缺1月禁出口 專家：全球煤價看漲

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印尼因擔憂對國內發電廠的供應過低導致大範圍停電，1月禁止煤炭出口；分析師指出，此舉可能在未來幾週推升全球煤價。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社雅加達1日綜合外電報導）印尼能源部高階官員今天表示，由於擔憂對國內發電廠的供應過低，恐導致大範圍停電，印尼1月禁止煤炭出口；分析師指出，此舉可能在未來幾週推升全球煤價。

印尼是世界上最大的燃煤出口國，2020年出口量達約4億公噸，中國、印度、日本及韓國為最大顧客。

印尼有所謂的「國內市場義務」（DMO）政策，煤礦業者須供應25%年產量給印尼國家電力公司（Perusahaan Listrik Negara），收購價格上限為每公噸70美元，遠低於目前的市場行情。

由於國內煤炭供應短缺，印尼能源部的礦產和煤炭總署長黎德萬（Ridwan Jamaludin）說：「如果不採取戰略行動，可能會出現大範圍停電。」

黎德萬指出，每個月向發電廠供應的煤都低於「國內市場義務」要求，所以到了年底「煤儲量出現短缺情況」。他並補充，將在1月5日之後評估這項禁令。

印尼曼德里銀行（Bank Mandiri）的產業分析師阿瑪德（Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma）表示，此禁令可能在未來幾週推高全球煤價，印尼的客戶可能會轉向俄羅斯、澳洲和蒙古。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110102