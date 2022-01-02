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油價3日起大漲9角 95無鉛每公升29.9元

2022/1/2 12:15（1/2 19:49 更新）
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中油2日宣布，3日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調漲新台幣0.9元；其中發油量最大的95無鉛汽油，每公升價格調升至29.9元。民眾趁漲價前前往加油，加油站員工忙得不可開交。中央社記者徐肇昌攝 111年1月2日
中油2日宣布，3日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調漲新台幣0.9元；其中發油量最大的95無鉛汽油，每公升價格調升至29.9元。民眾趁漲價前前往加油，加油站員工忙得不可開交。中央社記者徐肇昌攝 111年1月2日
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（中央社記者曾智怡台北2日電）中油今天宣布，3日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調漲新台幣0.9元；其中發油量最大的95無鉛汽油，每公升價格調升至29.9元。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.4元、95無鉛汽油每公升29.9元、98無鉛汽油每公升31.9元、超級柴油每公升26.4元。

中油中午發布新聞稿表示，受俄羅斯看好全球經濟成長、印度11月原油進口量月增7.5%及美股大漲等因素影響，導致國際油價上漲；本週調價指標7D3B週均價上漲4.59美元，新台幣兌美元匯率升值0.107元，國內油價依公式計算漲幅為4.73%。

中油表示，配合政府調降汽、柴油貨物稅每公升1元並按浮動油價調整原則，換算後價格仍應低於亞洲鄰近國家，因此汽、柴油價格每公升實際各調漲0.9元。

中油指出，未來95無鉛汽油價格如達到30元，將啟動油價平穩措施，也就是汽油上漲超過各門檻的部分，由中油及政府依序分別吸收25%、50%及75%，以減輕民眾負擔及降低物價衝擊。

中油表示，依油價公式、政府調降貨物稅及維持亞洲鄰近國家最低價機制調整，累計民國110年至11月底止，中油共吸收78.7億元。（編輯：蘇志宗）1110102

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