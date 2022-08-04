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蘇貞昌：110年退稅總金額達537億元 創近7年新高

2022/8/4 12:38（8/4 13:04 更新）
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110年度所得稅結算申報，總稅收達新台幣8800多億元、成長47%，退稅總金額達537億元，創近7年新高。（中央社檔案照片）
110年度所得稅結算申報，總稅收達新台幣8800多億元、成長47%，退稅總金額達537億元，創近7年新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北4日電）行政院長蘇貞昌今天表示，110年度所得稅結算申報，總稅收達新台幣8800多億元、成長47%，反映出台灣在疫情嚴峻下，展現經濟韌性；相關減稅措施讓110年退稅總金額達537億元，創近7年新高。

財政部今天在行政院會報告「110年度所得稅結算申報辦理情形」。行政院發言人羅秉成主持院會後記者會時轉述，蘇貞昌說，所得稅約占總稅收4成左右，是國家最重要稅收。

蘇貞昌指出，110年度所得稅結算申報，因營利事業所得稅7089億較上年成長54%，與綜合所得稅1749億雙雙創下新高，所得稅總稅收達8800多億元、成長47%，也創歷年新高。

蘇貞昌表示，這足以反映在國際疫情嚴峻下，台灣因為有效控制疫情，以及全體民眾共同努力打拚，展現了超強經濟韌性。

他也說，為減輕民眾負擔，政府推出許多減稅措施，包含2018年修正所得稅法，大幅調高4大扣除額，如標準扣除額從9萬提高到12萬、薪資所得扣除額從12.8萬調整到20萬、幼兒學前扣除額從2.5萬調高到12萬，以及身障扣除額從12.8萬調高到20萬，共540萬申報戶受惠。

此外，政府去年調高每人基本生活費1萬元，由原來18.2萬調高到19.2萬 ，這不僅是連續第5年調高基本生活費，調幅也是歷年來最高，減稅利益近150億元、近230萬戶受惠，連帶也使得110年度綜所稅的退稅金額達537億元，創下近7年新高。

蘇貞昌強調，這幾年政府大大改善、年年優化報稅系統，去年首度推出手機報稅後，今年使用手機報稅的比例比去年成長5成之多，自84萬戶成長到125萬戶。

在疫情期間，財政部也主動延長申報期限，有效分流人潮，並提供稅務協助措施，例如延分期繳稅，減輕民眾經濟壓力。（編輯：林淑媛）1110804

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