更多編輯台推薦新聞：
721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相
兩岸

721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬
政治

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
義大利總理德拉吉提辭呈 總統可能解散國會提前大選
首頁 / 產經
2022報稅季
新聞專題
2022報稅季1/25
首頁 / 產經

首批退稅7/29入帳 總金額近510億創新高

2022/7/21 17:45（7/21 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
綜所稅首批退稅29日入帳，財政部財政資訊中心21日公布，第一批退稅件數逾323萬件，金額近510億元創歷史新高。（中央社檔案照片）
綜所稅首批退稅29日入帳，財政部財政資訊中心21日公布，第一批退稅件數逾323萬件，金額近510億元創歷史新高。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北21日電）綜所稅首批退稅7月29日入帳，財政部財政資訊中心今天公布，第一批退稅件數逾323萬件，金額近510億元創歷史新高；官員表示，主要與基本生活費調升1萬元有關。

110年度所得稅結算申報已於6月30日截止，3批綜所稅退稅時間落在今年7月29日、10月31日、明年1月，財政部賦稅署先前預估，總計退稅金額約新台幣535億元。

隨首波退稅將至，財政部賦稅署提醒，退稅包含2種方式，即利用存款帳戶直撥退稅和一般寄發退稅憑單；同時，國稅局不會通知納稅義務人去ATM進行相關操作，呼籲民眾留心詐騙電話。

財政資訊中心今天公布110年度綜所稅交查核定案件發單彙總表，首批退稅中，以直撥入帳達314萬8806件、金額499億6306萬元為主；一般案件8萬8168件、金額10億1491萬元；共計323萬6974件，退稅金額509億7797萬元、創新高紀錄；補稅方面，金額合計20億3066萬元。

7月29日將入帳的首批退稅金額將近510億元，財政部官員說明，退稅金額與件數呈現自然增加態勢，基本生活費調升新台幣1萬元應有所挹注；不過，官員表示，確切退稅金額、案件經國稅局調整後，仍會有更動。（編輯：林淑媛）1110721

延伸閱讀
6月稅收4914億元年增43.2% 台股震盪證交稅連6黑經濟變數多 主要機構下修台灣GDP、上調CPI成長預測金融時報全球通膨地圖 台灣相對偏低表現亮眼中經院調查：逾4成製造業估物價上漲延到2023年後
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
忘記報稅還有救 財部：自動補報繳加息免罰