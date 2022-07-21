首批退稅7/29入帳 總金額近510億創新高

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（中央社記者張璦台北21日電）綜所稅首批退稅7月29日入帳，財政部財政資訊中心今天公布，第一批退稅件數逾323萬件，金額近510億元創歷史新高；官員表示，主要與基本生活費調升1萬元有關。

110年度所得稅結算申報已於6月30日截止，3批綜所稅退稅時間落在今年7月29日、10月31日、明年1月，財政部賦稅署先前預估，總計退稅金額約新台幣535億元。

隨首波退稅將至，財政部賦稅署提醒，退稅包含2種方式，即利用存款帳戶直撥退稅和一般寄發退稅憑單；同時，國稅局不會通知納稅義務人去ATM進行相關操作，呼籲民眾留心詐騙電話。

財政資訊中心今天公布110年度綜所稅交查核定案件發單彙總表，首批退稅中，以直撥入帳達314萬8806件、金額499億6306萬元為主；一般案件8萬8168件、金額10億1491萬元；共計323萬6974件，退稅金額509億7797萬元、創新高紀錄；補稅方面，金額合計20億3066萬元。

7月29日將入帳的首批退稅金額將近510億元，財政部官員說明，退稅金額與件數呈現自然增加態勢，基本生活費調升新台幣1萬元應有所挹注；不過，官員表示，確切退稅金額、案件經國稅局調整後，仍會有更動。（編輯：林淑媛）1110721