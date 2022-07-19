經濟變數多 主要機構下修台灣GDP、上調CPI成長預測

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國內各主要機構近期紛紛下修台灣經濟成長率預測值，同時調升全年消費者物價指數（CPI）年增率。圖為從台北內湖碧山巖遠望台北市101大樓。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北19日電）今年上半年因為俄烏戰爭推升通膨情勢，各國央行紛紛收緊貨幣政策，經濟前景變數多，國內各主要機構近期也紛紛下修台灣經濟成長率預測值，同時調升全年消費者物價指數（CPI）年增率。

中經院表示，依據IHS Markit7月發布預測資料，下修全球經濟成長率到2.67%，上修今年全球CPI年增率到7.3%。主因包括俄烏戰爭造成能源與糧食價格攀升，供應鏈瓶頸也對企業庫存管理帶來挑戰，各國央行為了對抗通膨紛紛出擊，但在政策權衡下，也面臨經濟成長下修、通膨上調的兩難。

中經院今天把台灣今年經濟成長率預測值從3.96%下修到3.56%，全年CPI年增率從2.56%上修到3.11%。

中經院院長張傳章表示，台灣今年經濟動能主要靠內需，投資面看起來依然穩健，但是因為疫情再起衝擊民間消費第2季表現，政府推出各項刺激措施，包括國旅補助、動滋券等，搭配暑假檔期帶動消費，只要內需起得來，今年經濟動能應該相對樂觀。

中研院經濟所在18日發布經濟預測，同樣考慮國內外政經情勢變數，把今年經濟成長率從去年底預測的3.85%下修到3.52%，今年全年CPI年增率預測值從2.04%上修到3.16%。

中研院經濟研究所兼任研究員周雨田分析，美國通膨是結構性問題造成，恐怕影響時間會比先前預期來得長，地緣政治的俄烏戰爭持續，也可能加深通膨疑慮。

中央銀行今年6月中理監事會議會後記者會提到，展望下半年，因為全球景氣擴張力道減緩，不過新興科技應用及數位轉型商機延續，可望支撐台灣出口動能，加以民間投資持續成長，政府支出增加，隨著疫情趨緩，民間消費可望逐漸回升。

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央行當時也把台灣今年經濟成長率預測值從4.05%下修到3.75%，預估下半年通膨率可望緩步回降，不過仍會是居高水位，上修今年CPI到2.83%。

國內主要經濟預測機構對台灣2022年經濟成長率的預測值，除了中經院跟中研院的最新預測外，台綜院6月底發布預測值從4.05%下修到3.8%，央行6月理監事會議發布資料也把預測值從4.05%下修到3.75%，主計總處5月底發布的估值是3.91%，台經院4月底發布預測值為4.1%，預計下週也可能更新預測值。（編輯：林淑媛）1110719