馬克宏籲停止對平民攻擊 警告勿推翻伊朗政權

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（中央社加拿大卡納納斯基斯16日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天呼籲停止對伊朗和以色列平民的攻擊，並警告不要強行推動德黑蘭政權更替。

法新社報導，馬克宏在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會上對記者表示：「如果美國能促成停火，那將是件非常好的事。」與此同時，白宮宣布美國總統川普將因中東危機升級而提前離開峰會。

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馬克宏呼籲以色列和伊朗「停止」對平民的攻擊，並警告說，若試圖推翻德黑蘭的神職政權，將是「戰略錯誤」。

他表示：「那些以為可以不顧一個國家的意願，僅靠外部轟炸就能拯救一個國家的人，一向都是錯的。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140617