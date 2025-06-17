教部爭取特別預算 百億補助大學簽約初聘理工教師

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（中央社記者許秩維新北17日電）教育部規劃爭取200億特別預算挹注高教，為促進高教人才永續，其中100億經費將針對大學初聘教師提供簽約金和留任獎金等補助，初步鎖定協助國家重點理工領域攬才留才。

113學年大學校院教務、校務經營主管聯席會議今天舉行第2天議程，上午由教育部高等教育司報告高教發展業務。

教育部高等教育司司長廖高賢表示，因應AI等科技發展，電機電子等領域極需人才，但由於業界薪水高，許多人才碩士畢業後就進業界，博士班人數逐年減少，也影響大學師資來源；教育部推估，如未繼續新聘教師，電機電子領域未來5年將有24%教師退休，未來10年將有43%教師退休。

近期受美國關稅政策等影響，國際人才板塊也有移動現象。廖高賢提到，部分在美國任教的師資都表達想離開的意願，因應教師屆齡退休潮和全球人才戰，教育部也規劃高教人才永續發展促進方案，希望強化新進教師延攬、建立長期穩定待遇制度，協助大學延攬優秀人才和留才。

廖高賢提到，教育部規劃爭取200億特別預算挹注高教資源，其中100億元將針對研究型大學初聘編內教師提供簽約金和留任獎金等補助，由學校提出延攬新進教師的機制，經教育部審核通過後，將撥給學校一筆經費，用來支應簽約金和留任獎金，至於個別教師簽約金額，由學校自行評估決定，學校也可另外加碼。

關於簽約金的設計，廖高賢說明，是希望各校之間不要互相挖角，留任獎金則是希望老師可以久任，因此每5年就會重新檢視，只要教師繼續留任就能獲得獎金；而大學應為教師建立專戶，制訂績效指標，相關獎勵金可分階段提領或續存。

廖高賢指出，高教人才永續發展促進方案初期規劃以國家重點產業理工領域先試行，特別條例和特別預算已經行政院通過，目前送到立法院，待立法院通過後就可正式推動。

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另外，為協助大學延攬具國際競爭力的師資，教育部自2018年起推動玉山學者計畫，至今累計補助372人。

廖高賢提到，過去大學延攬玉山學者或玉山青年學者均需先經過學校3級教評會通過後再報教育部審查；為加速大學攬才，教育部已發函給各校，未來大學延攬玉山學者只要經系級教評會通過，就可先報教育部審查，待審查通過後再完成3級教評會等相關聘任程序。（編輯：張銘坤）1140617