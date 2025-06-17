向朱立倫下辯論戰帖 曹興誠：應讓民眾了解反罷理由

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北17日電）前聯電董事長曹興誠今天與多個罷免團體，向國民黨主席朱立倫下辯論戰帖，呼籲朱立倫勇敢接戰，接受全民檢驗。曹興誠說，公開辯論是雙方對社會應盡的責任，國民黨應讓民眾了解反罷免的理由。

反共護台志工聯盟志工曹興誠上午與多個罷免團體到國民黨中央黨部前召開記者會，邀朱立倫針對大罷免公開辯論。國民黨則搬出喇叭，用高音量的歌曲反制，並製作標語諷刺罷團。

曹興誠表示，這次大罷免有130萬人民連署支持，是全國性議題，應該讓全民了解贊成罷免與反對罷免的理由，因此有必要舉辦公開、公正的辯論；罷團方由他與民進黨立委沈伯洋為代表，反罷方建議由朱立倫與國民黨立法院黨團總召傅崐萁為代表。

曹興誠認為，公開辯論是雙方對社會應盡的責任，國民黨反罷免也是全國性運動，應該讓全民了解反罷免的理由，希望國民黨能接受邀請。

媒體詢問，國民黨立委牛煦庭曾提出想與罷團辯論，曹興誠說，國民黨派誰來他都歡迎，國民黨每天吵鬧，不是負責任的政黨，一個負責任的政黨應該歡迎辯論的機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

談到日前曾與總統賴清德見面，曹興誠說，他在會談中向賴總統表達希望民進黨能加強支持罷團，過去民進黨在第2階段連署，因不希望形成藍綠對決，所以站到後面，現在他希望民進黨能站前面一點；但他也說，與賴總統的對話沒有什麼特別之處。

此外，針對國民黨中央幫8位藍委提告罷團，曹興誠說，會有完整的律師團且會負擔所有費用，各地罷團不必擔心法律問題。（編輯：謝佳珍、楊蘭軒）1140617