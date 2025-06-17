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115學年大學特殊選才比率增至2.5% 提供2410名額

2025/6/17 10:07
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（中央社記者許秩維新北17日電）為鼓勵各大學招收具特殊才能、不同教育資歷的學生，教育部逐年擴大特殊選才管道名額，115學年將提升至2.5%，預計全國約可提供2410個名額。

113學年大學校院教務、校務經營主管聯席會議今天舉行第2天議程，上午由教育部高等教育司司長廖高賢報告高教發展業務。

廖高賢提到，為協助具特殊才能、不同教育資歷的學生適性入學，教育部於107學年推動特殊選才並納入多元入學管道，由各校單獨招生；為照顧這些有特殊性向或才能的偏才學生，教育部也請各校規劃通識、選修等相關課業輔導配套措施。

考量招生管道的辦理成效和整體衡平性，廖高賢指出，教育部逐年擴大特殊選才管道名額，從108學年1.5%（約1500名）提升至114學年的2%，115學年以提升至2.5%為原則，預計全國約可提供2410個名額，目標明後年能提升到3%。

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另外，考量近期國際局勢衝擊，可能影響學校募款或產學合作，教育部也規劃爭取特別預算，預計提供新台幣100億元經費補助校務經營。

廖高賢表示，若獲配特別預算，教育部將依各校學、碩、博士生人數規模，核算辦學成本和設備更新等需求並予以補助，私校比照公校提升教師鐘點費也能以此經費支應，但獲得補助的學校於114年至116年不得調漲學雜費。（編輯：謝雅竹）1140617

廖高賢
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