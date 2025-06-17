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台北市262電動公車起火 新北全面稽查同型號公車

2025/6/17 10:35
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（中央社記者黃旭昇新北17日電）台北市16日晚上發生電動公車火燒車事件，新北今天表示，清查同型號電動公車共56輛，新北有兩處充電場站；要求業者全面盤點同型公車電池使用年限、保養維修紀錄及異常通報紀錄。

台北市敦化北路16日晚間8時43分發生大都會客運262路電動公車火燒車事件，整輛公車都冒出熊熊大火和濃煙，疑因電動公車電池故障釀禍。

新北市長侯友宜今天上午在道路交通安全會報中，特別要求在座的交通局長鍾鳴時，即刻督導所屬及各公車業者，全面強化新北市電動公車安全管理。

侯友宜說，針對昨晚台北市262路電動公車起火事件，經新北交通局清查，目前於新北市轄內還有640、637及656等3條路線，合計56輛同型號電動公車，並設有五股區及土城區等充電場站。

侯友宜要求交通局即刻督導所屬及各公車業者，全面強化新北市電動公車安全管理，全面盤點並稽查新北市同型號電動公車的電池使用年限、保養維修紀錄，及異常通報紀錄，以確保市民交通安全。

他要求交通局，責成客運業者即日起，強化日常車輛安全巡檢作業及充電設施檢查盤點，並落實異常即通報制度。尤其，著重各充電站設施的安全配置，及現場消防應變措施，包括必要的滅火設備，及人員演練。

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業者若發現車輛或設備有安全疑慮者，市府說，應視情況採取預防性停駛、追加測試等措施，避免不安全車輛上路。

侯友宜在道安會報裁示，電動車輛雖然是低碳轉型重要方向，但市民安全更重要，絕不可有任何疏忽或僥倖心態。請交通局即刻召集各公車業者通報，相關檢查作業進度，必要時召開專案會議。（編輯：張銘坤）1140617

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