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電子漲勢收斂 台股盤中漲近200點

2025/6/17 11:16
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（中央社記者吳家豪台北17日電）以色列與伊朗衝突趨緩，台股今天盤中最高漲逾280點達22331.69點，站上22300點與年線22294點，資金集中在電子族群，但新台幣匯率一度升抵29.46元、為近3年盤中新高，匯損壓力浮現，電子類股漲勢收斂。

台股加權指數11時5分達22239.39點，上漲189.49點，成交值約新台幣2111億元；電子類股上揚1.2%，金融類股漲0.55%。

非電金族群相對弱勢，塑膠類股盤中下挫約2.5%，航運、鋼鐵類股跌幅約0.5%。

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電子權值股台積電盤中最高1050元，漲逾2%；聯發科盤中最高1280元，漲幅近2%；鴻海開高震盪，沿平盤155元狹幅整理。

重電能源類股華城盤中最高衝上555元，勁揚逾5%，飆半根漲停。安控大廠天鉞電展現轉型後的成長潛力，盤中亮燈漲停達57.4元。（編輯：楊凱翔）1140617

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