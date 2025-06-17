香港實施國安法至今 332名涉案者被捕

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（中央社記者張謙香港17日電）香港行政長官李家超今天公布，當局公布實施國安法近5年來，有332名涉嫌違反國安法及相關法例被捕，他形容政府執法謹慎。

李家超早上向媒體表示，國安法公布時強調只針對極少數危害國家安全的人，經過近5年的實施，總共拘捕了332人，他們涉及違反國安相關法例，平均每年66人左右，只占警方每年拘捕約3萬人的0.2%，反映出當局謹慎、認真實施法例，以履行當時宣布的立場和目的。

他並再次形容2019年的「反送中」運動為「港版顏色革命」、「黑暴」，指當時香港整體被肆意破壞、市民被任意毆打侮辱、交通隨時因被堵路而阻塞、政府施政被癱瘓、要「攬炒（意為同歸於盡）香港」等，聲稱想起每個情景都很傷痛、歷歷在目。

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他說，港區國安法的實施立竿見影，止暴制亂，令香港再次恢復穩定、安全、有秩序，市民可以正常生活，經濟可以發展。

但他強調，如果有任何相關行為或活動重現，將依法打擊，絕不手軟。（編輯：張淑伶）1140617