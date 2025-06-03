李家超：加強與中聯辦溝通對香港有好處

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（中央社記者張謙香港3日電）香港行政長官李家超今天表示，加強與香港中聯辦的溝通，會對香港帶來很大好處。

北京中央駐港聯絡辦公室主任上週突然換人，由周霽接替鄭雁雄出任，而周霽此前是中央港澳工作辦公室分管日常工作的副主任。由於這項任命來得突然，惹起外界諸多猜測，包括鄭雁雄有否犯錯等。

此外，周霽上任後，李家超已與他見了兩次面。

在早上的記者會上，李家超被問到為何如此頻密與周霽會面，他說，與周霽在一週之內見了兩次，是認為加強與香港中聯辦溝通對香港很有好處。

他強調，中聯辦的工作是促進香港與大陸的交流合作，而周霽過去兩年在港澳辦工作時，是向北京中央提供訂定香港政策的意見，期間周霽分管香港事務，他與周霽溝通無間。

李家超還說：「我也尊敬周主任是一位有謙厚品格與務實作風的官員」。如此公開高調讚揚香港中聯辦主任，這是過去特首少有的做法。

他表示，當前香港處於「由治及興」的征程上，如何利用好中國國家機遇，令北京中央更容易掌握及了解香港的實際情況，從而制定對港有效政策，這是特首的重要責任，而與周霽保持良好溝通和合作，對香港市民整體利益和經濟發展都有很重要正面作用，也可確保香港行穩致遠及長期繁榮穩定。

李家超又表示，他是透過新聞稿得知中聯辦主任的更替，形容有關人事調動很正常。

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他指出，與鄭雁雄共事期間，香港正經歷「由亂到治」，並指中聯辦幫助特區政府「止暴制亂」，並進入「由治及興」新征程。

不過，相對於周霽，李家超對鄭雁雄沒有給出個人評價。（編輯：張淑伶）1140603