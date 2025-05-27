加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
汽機車駕照筆試增鑑別度 不考是非題、選擇題變難 擬2026年上路
首頁 / 兩岸

香港記協指記者遭不合理查稅 特首：沒人可逃稅

2025/5/27 12:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港27日電）香港記者協會早前表示，有多家媒體機構和新聞工作者遭當局「無理」複查稅務，行政長官李家超今天回應說，沒有人有特權逃稅和避開評稅程序。

李家超早上出席行政會議前回應媒體詢問記協的批評時，以強硬口吻說，「真正的專業團體應該是提升行業水平，對於有犯法行為的成員，應該譴責，要求改正，不應該姑息養奸，助長犯法行為」，並指政府會對一切犯法行為依法追究責任。

他說，無論從事什麼行業，根據香港法例，所有納稅人都必須正確報稅和準時交稅，這是市民的法律責任；稅務局查稅和評估市民稅款，只是法律要求的職責，沒有人有特權逃稅和避開評稅程序。

記協早前表示，有最少8家媒體平台和機構及其創辦人、20位新聞工作者及他們的家人被稅務局審查及追收稅款，共港幣逾百萬元，當中有人被指少報收入等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

記協主席鄭嘉如批評，稅務局的評核沒有「任何證據和合理理由」，要求被複查的涉事機構或人士為此預繳高額稅款，待上訴成功後才退款，是「未審先罰」。

她表示，新聞記者收入微薄，若在沒有合理證據下須為此預繳高額稅款，且要花時間、金錢自證清白，對機構運作構成相當大壓力，這對新聞自由和記者誠信有負面影響。（編輯:陳鎧妤）1140527

李家超
特首證明書指涉國安 鄒幸彤撤「禁書」司法覆核港特首：香港可助陸企突破美國封鎖 拓海外市場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：