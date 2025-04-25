港特首：香港可助陸企突破美國封鎖 拓海外市場

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（中央社記者張謙香港25日電）據報導，正在中國浙江省訪問的香港行政長官李家超今天向當地企業誇下海口，指香港作為「超級聯繫人」的國際貿易平台，可以協助大陸企業拓展新興市場，突破美國封鎖。

根據商業電台發自浙江的報導，李家超今早在當地出席了投資香港推薦大會「浙江（寧波）專場暨甬港經濟合作論壇」，他在會上致辭表示，最近美國「霸凌濫施關稅」，為全球經濟帶來破壞和衰退的風險。

但他表示，中國經濟實力強大和擁有龐大市場，為投資者帶來「肯定性」，並指國際資本和大型金融機構將會更加重視香港，透過香港的開放平台，開拓大陸龐大市場，以避開美國風險。

他又說，港府和香港貿易發展局去年底已構建了高增值供應鏈服務機制，協助中國大陸企業在港建立國際或地區總部，以管理離岸貿易和供應鏈。

此外，港府正為中國大陸企業提供新的供應鏈服務，以帶領企業開拓新興市場，突破美國封鎖。

他強調，香港擁有的獨特優勢可以擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，是中國大陸企業「走出去」並把海外企業「引進來」的雙向跳板。

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李家超日前率領港府高層代表團前往浙江，出席浙港高層會晤暨浙港合作會議第一次會議，期間曾與杭州市和寧波市官員會面，並與寧波企業家交流。

港府多名主要官員隨同李家超出訪，包括政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衛、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東等。（編輯：吳柏緯）1140425