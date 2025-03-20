融合中國發展戰略 港府落實推行低空經濟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港20日電）香港當局今天宣布落實推動以無人機為基礎的低空經濟，批准了38個試行項目，預定於4月開始運作，半年後再作檢討；港府此舉顯然是主動融合北京中央發展低空經濟的戰略，為香港帶來新經濟增長點。

香港行政長官李家超早上為這項新發展揭開序幕，儀式名為「監管沙盒」啟動禮，活動在香港科技大學舉行，與會的還有運輸及物流局局長陳美寶、民航處處長廖志勇等。

李家超致辭說，低空經濟是中國國家戰略性新興產業，也是發展新質生產力的範例，低空經濟可以衍生一系列產業，應用場景非常廣闊，潛力巨大，除了能夠提升城市管理和商業效率，更可以為市民帶來智慧生活的新體驗，成為經濟的新增長引擎。

他說，政府今天啟動「監管沙盒」，目的是要讓低空經濟飛得穩、飛得遠，透過「監管沙盒」讓企業、學術界、政府部門等，以先行先試方式為低空經濟構建示範項目，為創新科技提供安全的「試驗田」和「孵化器」，訂出適合香港的低空經濟生態環境。

他表示，目前啟動的項目涵蓋無人機配送、空中監測、緊急救援、系統技術等多個領域；今天的啟動禮代表低空經濟展開「八仙過海，各顯神通」的時代。

陳美寶在儀式後向媒體說，當局收到72份「監管沙盒」試點項目申請書，批出了38份，為首階段試行項目，可望於4月落實運作，半年後進入第二階段。

透過 Google News 追蹤中央社

獲批的項目包括以無人機為大廈拍攝高清圖和紅外線熱像，再用人工智慧生成立體模型，識別樓宇損壞程度；這些無人機還可以進入密閉空間，比如山隧道和地洞等。

此外，也有項目使用無人機自動勘查或巡邏，以及偵察損毀地方及協助救援；另有項目使用無人機在醫院之內全天候運送緊急藥物，減少非醫護人員接觸。（編輯：廖文綺）1140320