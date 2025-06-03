六四前夕 香港特首稱港人任何活動都不能違法

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（中央社記者張謙香港3日電）明天是1989年北京「六四事件」36週年，香港行政長官李家超今天回應相關問題時強調，任何活動無論在哪天舉行，都要符合法律要求，不能違法。

李家超上午出席政府決策層的行政會議前會晤媒體，期間有記者詢問，明天是「六四事件」週年，市民是否可以在維多利亞公園燃點蠟燭。他回應說，任何活動無論在哪天舉行，都要符合法律要求，不能違法。

李家超表示，執法部門會針對任何不法行為，果斷及嚴格地執法。

他並重申，危害國家安全是嚴重罪行，對於危害國家安全的行為和活動，政府是有法必依、執法必嚴，並追究法律責任到底。

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已解散的香港市民支援愛國民主運動聯合會過去每年都會在維園舉辦「六四」燭光晚會，但2020年當局以疫情為由不批准支聯會申辦，2021年更圍封維園，以防有人在內「非法」集會。

支聯會在港區國安法的壓力下，於2021年9月宣告解散，之後已沒有組織申請於「六四」當天在維園舉辦悼念集會。與此同時，在「六四」週年前後，親中團體都會借用維園並舉辦其他活動。（編輯：周慧盈）1140603