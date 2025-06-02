36週年將屆 洛杉磯「六四」紀念館3日開幕

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（中央社台北2日電）「六四」事件36週年將屆，民運人士王丹今晚表示，位在美國洛杉磯的六四紀念館將於美西時間2日下午2時（台北時間3日凌晨5時）正式開館，未來將供民眾免費參觀。他表示，六四紀念館的存在是為告訴世界「真相未死，記憶猶存，良知仍在」。

王丹今晚透過臉書（Facebook）表示，36年過去，歲月流轉，世界改變，但有些記憶從未被時間帶走。1989年6月4日清晨，北京的街頭響起槍聲，無數年輕的生命在坦克前與子彈中倒下。他們「本應擁有燦爛的未來，卻在爭取自由的道路上，用鮮血書寫了一段中國歷史上最沉重的篇章」。

他指出，在洛杉磯這片自由的土地上，為死難者立下一座紀念館，這不是為了停留在過去，而是為了啟發未來。紀念館的存在，是為了告訴這個世界：「真相未死，記憶猶存，良知仍在」。

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王丹說，這座紀念館不只屬於曾經走過「八九運動」的那一代人，它也屬於每一位珍視自由與人權的人。希望這座紀念館能成為跨越語言與文化的橋樑，讓更多美國社會的朋友理解那段歷史，理解中國人民對尊嚴與希望的追求。

他提到，誠摯邀請所有朋友到這座紀念館「攜手守護記憶，傳承精神」，在歷史的傷痕中找回人性的光，「在自由的土地上，為那些未完成的夢點燃一盞不熄的燈」。（編輯：邱國強）1140602