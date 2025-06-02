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六四36週年將屆 流亡港人：當香港噤聲 台灣變得非常重要

2025/6/2 23:28
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（中央社台北2日綜合外電報導）六四天安門事件36週年將屆，旅居台灣的港人湯偉雄（別名赴湯）接受路透社專訪時表示，當香港再也不能舉辦六四燭光晚會，台灣的存在變得非常重要。

路透社報導，2019年香港爆發反送中示威，湯偉雄與妻子是2020年首批被控暴動罪而被起訴的示威者之一。湯偉雄移居台灣以後，繼續他的活動，目前正準備紀念今年的六四週年。

據報導，現年43歲的湯偉雄在台北共同主辦香港人權展，展出關於香港抗議運動的藝術作品，並引領來賓參觀。

湯偉雄在台北告訴路透社：「當香港無法再舉辦六四燭光晚會，甚至連提也不能提，台灣的存在變得非常重要。」

他指出：「這（台灣）是亞洲為數不多，人們可以公開紀念及討論六四事件的地方之一，甚至可以譴責中國共產黨。有這樣一個地方存在，已經意義重大。」

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湯偉雄還說，他仍致力倡導香港議題和自由價值。他指出：「我真的覺得，自己被選中來到這個時代。如果我不站出來做那些看似愚蠢、毫無意義的事情，那還有誰會去做呢？只要我可以，我願意繼續走下去。」

據報導，台灣是華語世界唯一可以公開紀念六四的地方，不過美國、英國、澳洲及其它西方國家的華人社群也會紀念六四。（譯者：陳正健）1140602

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